Mulher suspeita de tentar sequestrar menina é contida por populares em Colatina

Uma mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após ser suspeita de tentar sequestrar uma menina de 8 anos em uma lanchonete localizada na Av. Beira Rio, na tarde desta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, ela foi contida por populares e hostilizada com xingamentos até a chegada dos policiais. O nome do estabelecimento não está sendo divulgado para preservar a vítima.





De acordo com a PM, o pai da criança, que trabalha no estabelecimento onde o caso aconteceu, relatou que a mulher entrou no local perguntando onde ficava o banheiro. Em seguida, ela se sentou ao lado da menina, passou as mãos em seus cabelos e começou a conversar com a criança.





Quando o homem chamou a filha para perto, a suspeita afirmou que a menina não era filha dele e que ele não teria como comprovar a paternidade. Em posicionamento nas redes sociais, o estabelecimento informou que a mulher chegou a dizer que levaria a criança embora e tentou impedir que ela fosse ao encontro do pai, segurando a menina quando ele tentou levá-la para um local seguro.





Funcionárias da lanchonete intervieram na situação e conseguiram retirar a criança, que estava assustada, de perto da suspeita. Ainda conforme o estabelecimento, o pai da menina evitou qualquer contato físico com a mulher e pediu ajuda às colegas de trabalho para garantir a segurança da filha e das demais pessoas presentes no local.