Mulher que estava na lista dos procurados de João Neiva é presa na Serra

Nubia Carla Coutinho, de 46 anos, constava na lista de procurados de João Neiva. Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 46 anos, que estava na lista de procurados de João Neiva, na região Norte do Espírito Santo, foi presa nesta segunda-feira (22). A suspeita, identificada como Nubia Carla Coutinho, estava no bairro São Francisco, na Serra, a 73 quilômetros de onde era procurada.

Contra ela, havia um mandado de prisão pelo crime de falsificação de documento particular, conforme a Polícia Civil. A corporação informou que a detida foi conduzida à Delegacia Regional da Serra e, após os procedimentos, será encaminhada ao sistema prisional.

Procurados por roubo

“Como forma de evitar reiteração delitiva, bem como assegurar que criminosos sejam responsabilizados perante à Justiça, solicitamos à população que denuncie pelo telefone 181, se tiverem conhecimento do paradeiro de qualquer desses foragidos”, informou a PC, em nota.