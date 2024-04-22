Mulher que estava na lista dos procurados de João Neiva é presa na Serra

Uma mulher de 46 anos, que estava na lista de procurados de João Neiva, na região Norte do Espírito Santo, foi presa nesta segunda-feira (22). A suspeita, identificada como Nubia Carla Coutinho, estava no bairro São Francisco, na Serra, a 73 quilômetros de onde era procurada.
Contra ela, havia um mandado de prisão pelo crime de falsificação de documento particular, conforme a Polícia Civil. A corporação informou que a detida foi conduzida à Delegacia Regional da Serra e, após os procedimentos, será encaminhada ao sistema prisional.
Procurados por roubo
Nos municípios de Ibiraçu e João Neiva, trinta e três pessoas são procuradas por diferentes crimes graves, conforme a PC. Do total, doze respondem a roubos cometidos nas regiões, que são considerados foragidos na região das Delegacias de Polícia de João Neiva e Ibiraçu. Todos têm mandados de prisão pendentes de cumprimento, de acordo com a corporação.
“Como forma de evitar reiteração delitiva, bem como assegurar que criminosos sejam responsabilizados perante à Justiça, solicitamos à população que denuncie pelo telefone 181, se tiverem conhecimento do paradeiro de qualquer desses foragidos”, informou a PC, em nota.
Qualquer pessoa que tiver informações sobre o paradeiro dos investigados pode auxiliar no trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. “Não é necessário se identificar. No site https:// disquedenuncia181.es.gov.br/ também é possível fazer denúncias anônimas, além de enviar fotos e vídeos para a Polícia”, denunciou à polícia.