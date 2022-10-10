Mulher morre queimada após ritual religioso com cachaça e vela em Vila Velha

Beatriz Farias Macedo, de 65 anos, morreu na noite deste domingo (10) após participar de um ato religioso Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Beatriz Farias Macedo, de 65 anos, morreu na noite deste domingo (9) após participar de um ato religioso em Riviera da Barra, Vila Velha, na Grande Vitória, no último sábado (8). Ela teve 70% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos.

No boletim de ocorrência consta que a mulher tinha depressão e foi induzida pelo filho e pela nora a ir em uma casa espiritual. O responsável pelo ato religioso teria jogado cachaça em Beatriz e, logo depois, passado uma vela acesa nela.

A mulher acabou tendo o corpo incendiado e foi encaminhada em estado crítico ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra.

Em conversa com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, o sobrinho da vítima, Leonardo Faria, contou que a tia foi até o local acompanhada do filho, nora e uma sobrinha.

“O que sabemos é que a minha tia Beatriz saiu de casa, acompanhada com o filho, a nora e a minha prima para fazer uma cura e libertação em uma casa, em um centro, que a gente não sabe, de fato, o local, porque não temos o endereço, mas a polícia já está no caso para investigação. Sabemos que o proprietário, o pai de santo é chamado de Carlinhos, que também está internado no Jayme, pois teve queimaduras no corpo”, contou.

A sobrinha relatou a Leonardo que Beatriz teve que comprar um lençol e levá-lo até o local combinado para a ação. Quando chegou lá, o homem teria jogado cachaça na mulher e passado a vela ao redor.

NORA CONTA VERSÃO DIFERENTE

A nora da vítima contou uma versão diferente do fato à Polícia Militar . Segundo ela, a vítima se queimou com uma churrasqueira.

“Algo que nos intriga é que quando ela deu entrada no Jayme, foi como incêndio provocado por uma churrasqueira”, afirmou Leonardo.

O irmão de Beatriz e pai da sobrinha da vítima, o aposentado Paulo Sérgio, também ficou intrigado com a versão dada pela nora da mulher.

“Minha filha morava com a Beatriz e presenciou toda a cena. Ela contou para mim, ela não mente, falou a verdade, que na hora em que entraram, o homem colocou minha irmã deitada no chão, enrolou ela em um lençol branco, jogou cachaça ou álcool e o cara passou uma vela acesa em cima e pegou fogo até nele”, destacou.

“A nora, quando levou a minha irmã ao Jayme, omitiu informações, falando que foi acidente em churrasqueira, mas não foi. Isso foi um crime”, finalizou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informa que o rabecão foi acionado, nesse domingo (9), ao Hospital Jayme Santos Neves para recolher o corpo de uma mulher, que havia dado entrada no Hospital vítima de queimaduras graves. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. "O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", completou a corporação.