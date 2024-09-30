Mulher leva tiro na cabeça e só descobre em hospital na Serra

Mulher é baleada na cabeça em distribuidora na Serra Crédito: Oliveira Alves

Uma mulher de 27 anos foi baleada na cabeça no bairro André Carloni, na Serra , na noite de domingo (29). Ela estava em uma festa em uma distribuidora de bebidas e não percebeu quando foi atingida. Em certo momento, o marido viu que a esposa estava sangrando e a levou para um hospital. Na unidade, foi descoberto o ferimento por disparo de arma de fogo.

A reportagem da TV Gazeta apurou com moradores que a rua estava lotada desde o início da tarde de domingo em razão da festa que acontecia em frente ao estabelecimento. Conforme testemunhas, por volta das 21h, foram ouvidos gritos e teve muita correria. Foi justamente o horário em que a mulher de 27 anos foi atingida pelo tiro.

O marido da vítima contou para a polícia que eles haviam passado o dia em uma festa para crianças no bairro Bicanga, no mesmo município, e, antes de voltarem para casa, pararam na distribuidora de bebidas.

A mulher entrou no estabelecimento e, quando voltou, o marido disse que percebeu sangue no pescoço dela. Ele levou a esposa imediatamente para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, apurou que na hora dos disparos tinha muito barulho e o casal não ouviu os tiros. A mulher precisou fazer uma cirurgia para a retirada do projétil, que ficou alojadona pele na parte de trás da cabeça. Ninguém soube informar de onde veio o tiro e nem a motivação do disparo.

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Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

Amigos baleados na Serra

Dois homens são baleados em bar da Serra Crédito: Archimedes Patrício

Ainda na noite de domingo (29), dois indivíduos, de 27 e 20 anos, foram baleados enquanto bebiam em um bar do bairro Residencial Centro da Serra, no município da Serra. Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, os criminosos passaram em uma moto atirando.

O rapaz de 27 anos foi atingido por um tiro de raspão. Já a outra vítima foi baleada na perna. Os dois baleados foram socorridos por amigos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. Depois, foram transferidos para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Ainda conforme a reportagem da TV Gazeta, o bar estava cheio no momento do ataque. Vários clientes correram para escapar dos disparos.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas não souberam dizer quem são os atiradores. A corporação disse que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

Duas tentativas de homicídio em Vila Velha

Em Vila Velha , outras duas tentativas de homicídio foram registradas na noite de domingo. A primeira ocorreu em Vila Garrido, por volta de 18h50. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 19 anos contou que estava sentado em uma praça quando dois homens em uma moto se aproximaram dele e atiraram. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.

Por volta de 19h30, um homem de 45 anos foi baleado quando saía de casa no bairro 23 de Maio. A vítima disse à PM que ia comprar cigarros quando ouviu disparos e foi atingido. Ele não soube dizer quem atirou.

O homem afirmou ser do Rio de Janeiro, e disse que está recentemente no Espírito Santo. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.