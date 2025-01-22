Mulher é presa por tentativa de feminicídio em Vitória

Uma mulher de 44 anos, foi presa por suspeita de tentar matar a companheira de 51 anos, na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Santo Antônio, em Vitória . A prisão foi efetuada pela equipe de plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), horas após o crime. O nome da detida não foi informado.

A vítima, que teria sido atingida por chutes na cabeça, além de ser esganada, acabou caindo da sacada da residência ao tentar fugir das agressões, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde relatou à polícia que vivia um relacionamento conturbado, e que agressões mútuas aconteciam há décadas.

Ela contou ainda que o relacionamento piorou após voltar de uma viagem a Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último final de semana, quando passou a ser mantida em cárcere privado pela companheira.