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Em flagrante

Mulher é presa por tentativa de feminicídio em Vitória

Suspeita foi capturada no bairro Santo Antônio horas após agredir a companheira, de 51 anos, que acabou caindo da sacada da residência ao tentar fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2025 às 17:08

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 17:08

Uma mulher de 44 anos, foi presa por suspeita de tentar matar a companheira de 51 anos, na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Santo Antônio, em Vitória. A prisão foi efetuada pela equipe de plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), horas após o crime. O nome da detida não foi informado. 
A vítima, que teria sido atingida por chutes na cabeça, além de ser esganada, acabou caindo da sacada da residência ao tentar fugir das agressões, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde relatou à polícia que vivia um relacionamento conturbado, e que agressões mútuas aconteciam há décadas.
Ela contou ainda que o relacionamento piorou após voltar de uma viagem a Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último final de semana, quando passou a ser mantida em cárcere privado pela companheira.
Após ser localizada, a suspeita foi conduzida à sede da DEHPP, no Barro Vermelho, na Capital. Ela foi autuada em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhada ao sistema prisional.

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