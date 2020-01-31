Mulher detida por chamar meninos de macacos em ônibus na Serra é liberada

Mulher foi detida pela polícia no Terminal de Carapina, na Serra, e encaminhada para a delegacia Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher foi detida após ter chamado, segundo testemunhas, dois adolescentes negros de macacos, dentro de um ônibus do Transcol, na Serra, na manhã desta sexta-feira (31). Ela foi levada por policiais à delegacia, mas liberada* na tarde desta sexta-feira (31). A Polícia Civil esclarece que o crime de injúria racial depende de manifestação da vítima, por meio da representação criminal, o que não ocorreu.

* Erramos: anteriormente foi publicado que a mulher havia sido autuada e que uma fiança foi arbitrada. Na verdade, segundo a Polícia Civil, a mulher foi liberada após prestar depoimento na 3ª Delegacia Regional da Serra.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

O crime de injúria racial depende de manifestação por parte da vítima, por meio da representação criminal. Como as vítimas, neste caso, são adolescentes, era necessário que os responsáveis fossem até a delegacia pra proceder com a representação, o que não ocorreu. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a conselheira entendeu que não lhe cabia oferecer a representação.

A Polícia Civil informa que todos os envolvidos nesta ocorrência foram ouvidos e liberados sem que houvesse autuação em flagrante.

O CASO

Segundo informações da TV Gazeta, o caso foi presenciado por várias pessoas que estavam no ônibus da linha 559, que seguia para o Terminal de Carapina, na Serra. De acordo com testemunhas, uma mulher loira e branca, que não teve o nome divulgado, estava sentada em uma poltrona preferencial para deficientes, gestantes e pessoas com crianças de colo.

Na altura da Avenida Nossa Senhora da Penha  a Reta da Penha , em Vitória, dois adolescentes negros entraram no ônibus. Segundo passageiros, ao ver outra mulher, que também é negra, em pé e com uma criança no colo, os meninos pediram que a acusada cedesse o lugar a outra passageira.

A mulher teria se revoltado com o pedido dos adolescentes e começou a ofendê-los. Além de chamá-los de macacos, ela teria dito que eles não tinham o direito de lhe dirigir a palavra e nem frequentar o mesmo lugar que ela porque ela era uma mulher branca, de classe média.

Os passageiros se revoltaram com a atitude da mulher e impediram que ela descesse do coletivo no Terminal de Carapina. Eles chamaram a polícia, logo em seguida. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra, junto com duas testemunhas. Após todos prestarem depoimento, a mulher foi liberada.