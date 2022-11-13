Mulher é presa com drogas e armas na Rodoviária de Vitória

Arma e drogas apreendidas com uma mulher na rodoviária Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher de 26 anos foi presa com 10 quilos de cocaína e uma pistola calibre 9mm na Rodoviária de Vitória, que fica na Ilha do Príncipe. Investigações da Polícia Civil apontam que o material seria encaminhado a traficantes do bairro Romão, também na Capital. Em depoimento, ela disse à polícia que receberia R$ 2 mil pelo transporte do material.

Ela transportava a droga em um ônibus que saiu de São Paulo e chegou na Capital no último sábado. A prisão foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

A Corporação recebeu informações há cerca de uma semana de que a suspeita estava realizando viagens de ônibus para trazer entorpecentes a pedido de traficantes. Com isso, começaram as diligências e a equipe da Denarc constatou que a jovem não tinha nenhum trabalho lícito e que tinha contato com traficantes do bairro Romão, onde ela mora.

“Durante o trabalho, recebemos informações de que a suspeita teria viajado para São Paulo e que retornaria por uma empresa de viação, até a Rodoviária de Vitória”, disse a delegada-adjunta do Denarc, Larissa Lacerda.

Toda a ação contou com o apoio do Setor de Inteligência da unidade. Desta forma, os policiais conseguiram identificar o horário que a investigada chegaria à Rodoviária de Vitória.

A equipe abordou a mulher dentro do ônibus e localizaram na sua bagagem de mão uma pistola calibre 9mm com dois carregadores e 29 munições. No bagageiro, segundo a PC, foi localizada uma caixa contendo 11 pacotes, totalizando aproximadamente 10 quilos de cocaína.