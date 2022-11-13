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Vitória

Mulher é presa com drogas e armas na Rodoviária de Vitória

Material apreendido seria entregue para traficantes do bairro Romão, também na Capital; ela foi levada para o sistema prisional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2022 às 12:45

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 12:45

Arma e drogas apreendidas com uma mulher na rodoviária
Arma e drogas apreendidas com uma mulher na rodoviária Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Uma mulher de 26 anos foi presa com 10 quilos de cocaína e uma pistola calibre 9mm na Rodoviária de Vitória, que fica na Ilha do Príncipe. Investigações da Polícia Civil apontam que o material seria encaminhado a traficantes do bairro Romão, também na Capital. Em depoimento, ela disse à polícia que receberia R$ 2 mil pelo transporte do material.
Ela transportava a droga em um ônibus que saiu de São Paulo e chegou na Capital no último sábado. A prisão foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).
A Corporação recebeu informações há cerca de uma semana de que a suspeita estava realizando viagens de ônibus para trazer entorpecentes a pedido de traficantes. Com isso, começaram as diligências e a equipe da Denarc constatou que a jovem não tinha nenhum trabalho lícito e que tinha contato com traficantes do bairro Romão, onde ela mora.
“Durante o trabalho, recebemos informações de que a suspeita teria viajado para São Paulo e que retornaria por uma empresa de viação, até a Rodoviária de Vitória”, disse a delegada-adjunta do Denarc, Larissa Lacerda.
Toda a ação contou com o apoio do Setor de Inteligência da unidade. Desta forma, os policiais conseguiram identificar o horário que a investigada chegaria à Rodoviária de Vitória.
A equipe abordou a mulher dentro do ônibus e localizaram na sua bagagem de mão uma pistola calibre 9mm com dois carregadores e 29 munições. No bagageiro, segundo a PC, foi localizada uma caixa contendo 11 pacotes, totalizando aproximadamente 10 quilos de cocaína.
A mulher que assumiu ser proprietária do material e foi encaminhada ao Denarc, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A jovem foi encaminhada ao sistema prisional.

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