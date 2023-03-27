Mulher é presa com 4 kg de crack ao desembarcar no Aeroporto de Vitória

Uma mulher foi presa ao desembarcar no Aeroporto de Vitória, na noite desse domingo (26), com 4 quilos de crack escondidos no corpo. A prisão foi realizada pela Polícia Federal, em fiscalização de rotina associada a ações de Inteligência Policial.
A Polícia Federal informou somente que a droga estava presa e ocultada junto ao corpo da passageira, mas não deu detalhes sobre como e onde exatamente os 4 kg de crack foram encontrados.
De acordo com a Polícia Federal, a aeronave chegou a Vitória perto de meia-noite, vindo de região que faz fronteira com o Brasil e países produtores da droga. A passageira foi abordada por policiais ainda na sala de desembarque, logo após retirar a bagagem da esteira.
A mulher foi presa em flagrante pelos agentes da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no aeroporto e encaminhada à Superintendência de Polícia Federal para formalização da prisão. Depois, ela foi conduzida ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (Bubu), onde passaria por audiência de custódia.
Ainda segundo a Polícia Federal, a investigação prosseguirá com objetivo de identificar a amplitude da ação criminosa, em especial a existência de eventuais comparsas ou financiadores do crime.