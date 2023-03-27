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Droga escondida no corpo

Mulher é presa com 4 kg de crack ao desembarcar no Aeroporto de Vitória

Segundo a Polícia Federal, passageira foi detida em flagrante com drogas escondidas no corpo na noite desse domingo (26), ainda na sala de desembarque
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 mar 2023 às 12:04

Publicado em 27 de Março de 2023 às 12:04

Polícia apreende pacote de crack ocultada em corpo de passageira
Polícia apreende pacote de crack ocultada em corpo de passageira Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Uma mulher foi presa ao desembarcar no Aeroporto de Vitória, na noite desse domingo (26), com 4 quilos de crack escondidos no corpo. A prisão foi realizada pela Polícia Federal, em fiscalização de rotina associada a ações de Inteligência Policial.
A Polícia Federal informou somente que a droga estava presa e ocultada junto ao corpo da passageira, mas não deu detalhes sobre como e onde exatamente os 4 kg de crack foram encontrados. 
De acordo com a Polícia Federal, a aeronave chegou a Vitória perto de meia-noite, vindo de região que faz fronteira com o Brasil e países produtores da droga. A passageira foi abordada por policiais ainda na sala de desembarque, logo após retirar a bagagem da esteira.
A mulher foi presa em flagrante pelos agentes da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no aeroporto e encaminhada à Superintendência de Polícia Federal para formalização da prisão. Depois, ela foi conduzida ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (Bubu), onde passaria por audiência de custódia.
Ainda segundo a Polícia Federal, a investigação prosseguirá com objetivo de identificar a amplitude da ação criminosa, em especial a existência de eventuais comparsas ou financiadores do crime.

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