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Complexo de Xurí

Mulher é presa ao tentar entrar com Viagra e drogas em presídio de Vila Velha

A mulher carregava 40 comprimidos do remédio para disfunção erétil e 50 buchas de maconha quando tentou entrar no Complexo de Xurí neste domingo (5)

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 11:19

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jun 2022 às 11:19
Presídio de Xuri, em Vila Velha
Mulher foi presa ao tentar entrar com comprimidos de Viagra no complexo de Xurí, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Uma mulher foi presa depois de tentar entrar com 40 comprimidos de Viagra — remédio para disfunção erétil — embalados em sacolinhas de chup-chup na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, conhecida como Complexo de Xurí, neste domingo (5). De acordo com a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), a mulher, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha e, depois, conduzida ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.
Conforme o resumo da ocorrência feito por agentes da penitenciária, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, a mulher estava vestida com seis tops quando passou pelo procedimento de revista. Foi pedido que ela retirasse o excesso de roupas, e posteriormente, houve uma vistoria que constatou o material ilícito.
Além dos comprimidos, também foram encontradas 50 buchas de maconha e 40 buchas de fumo, que estavam enrolados em duas meias. O material foi encontrado dentro de um envelope no qual constavam três números de telefone e a quantidade de cada item. 
Questionada pelos policiais penais, a mulher relatou que as drogas e os comprimidos de Viagra eram para o irmão dela, que está preso e estaria com dívidas na penitenciária. Ela recebeu voz de prisão e a Polícia Civil foi acionada.
A Polícia Civil comunicou que a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada ao Sistema Prisional.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (SEJUS)

"A Sejus esclarece que o controle de materiais ilícitos dentro dos presídios é realizado de forma rígida, com equipe operacional treinada, o auxílio de scanners corporais e demais equipamentos com sensor que auxiliam a identificar drogas, fios metálicos, entre outros materiais", completou a pasta.
Mulher é presa ao tentar entrar com Viagra e drogas em presídio de Vila Velha

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