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Nesta sexta (2)

Mulher é morta e três são baleados durante ataque em Vila Velha

Testemunhas contaram que homens passaram atirando pela região conhecida como "Valão da Gameleira", aparentemente sem um alvo específico; caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2024 às 18:24
Uma mulher, identificada como Vivian de Souza Cereja Duarte, de 42 anos, foi morta a tiros durante um ataque na tarde desta sexta-feira (2), em Itapuã, Vila Velha. Outras três pessoas foram baleadas e levadas ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde delas. 
Todas as vítimas vivem em situação de rua e estavam em uma região conhecida como "Valão da Gameleira". Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, dois homens em uma moto teriam passado pelo local atirando aleatoriamente, sem um alvo específico.
Vivian deixa três filhos e um neto – que não chegou a conhecer, segundo familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo de Vivian será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.
A reportagem também tenta mais detalhes do caso com a Polícia Militar. 

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