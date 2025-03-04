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Violência no carnaval

Mulher é ferida a garrafada por desconhecido durante carnaval em Piúma

Vítima de 35 anos chegou a ter choque hipovolêmico, uma emergência médica que ocorre quando há uma perda significativa de sangue, mas foi socorrida; suspeito não foi localizado

Publicado em 04 de Março de 2025 às 11:28

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 mar 2025 às 11:28
Uma mulher de 35 anos ficou ferida após relatar ter sido agredida com um golpe de garrafa de vidro, na madrugada desta terça-feira (4), durante a festa de carnaval na Praça Dona Carmem, localizada na orla da praia, no bairro Jardim Maily, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O suspeito seria um desconhecido. A vítima foi socorrida para um hospital da região.
Segundo a Polícia Militar, a vítima já chegou ferida próximo ao local onde estavam os policiais que faziam a segurança do evento, com um corte profundo no braço. Ela relatou aos PMs que o ferimento foi causado por uma garrafada desferida por um desconhecido.
De acordo com o boletim de ocorrência, foram os próprios policiais militares que iniciaram os primeiros socorros, utilizando dois torniquetes pessoais, pois a vítima havia entrado em "choque hipovolêmico", uma emergência médica que ocorre quando há uma perda significativa de sangue e fluidos corporais, limitando a capacidade do corpo de fornecer sangue aos órgãos.
Segundo o boletim, os PMs conseguiram estancar o sangramento, e a vítima foi socorrida por uma ambulância para o Hospital de Piúma, sendo, em seguida, transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Os policiais militares que tiveram contato com o sangue da vítima precisaram ser atendidos conforme estabelece o protocolo de acidente de trabalho com exposição a material biológico, por meio de tratamento com coquetéis. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Piúma e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. 
Segundo a Polícia Civil, a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", informou a corporação. 

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