Mulher é ferida a garrafada por desconhecido durante carnaval em Piúma



Uma mulher de 35 anos ficou ferida após relatar ter sido agredida com um golpe de garrafa de vidro, na madrugada desta terça-feira (4), durante a festa de carnaval na Praça Dona Carmem, localizada na orla da praia, no bairro Jardim Maily, em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo . O suspeito seria um desconhecido. A vítima foi socorrida para um hospital da região.

Segundo a Polícia Militar, a vítima já chegou ferida próximo ao local onde estavam os policiais que faziam a segurança do evento, com um corte profundo no braço. Ela relatou aos PMs que o ferimento foi causado por uma garrafada desferida por um desconhecido.

De acordo com o boletim de ocorrência, foram os próprios policiais militares que iniciaram os primeiros socorros, utilizando dois torniquetes pessoais, pois a vítima havia entrado em "choque hipovolêmico", uma emergência médica que ocorre quando há uma perda significativa de sangue e fluidos corporais, limitando a capacidade do corpo de fornecer sangue aos órgãos.

Segundo o boletim, os PMs conseguiram estancar o sangramento, e a vítima foi socorrida por uma ambulância para o Hospital de Piúma, sendo, em seguida, transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Os policiais militares que tiveram contato com o sangue da vítima precisaram ser atendidos conforme estabelece o protocolo de acidente de trabalho com exposição a material biológico, por meio de tratamento com coquetéis. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Piúma e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.