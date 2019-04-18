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Investigação

Mulher é encontrada morta dentro de casa na Serra

Além do rosto desfigurado por golpes, as paredes do quarto estavam manchadas de sangue. O corpo dela estava coberta por um lençol

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 22:48

Publicado em 

17 abr 2019 às 22:48
Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher de 34 anos, foi encontrada morta com o rosto desfigurado, em uma residência, em Novo Horizonte, na Serra. O filho de Edna Silva da Conceição, um jovem de 20 anos, arrombou a porta e viu a mãe já sem vida, em um dos quartos da casa.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada na tarde de terça-feira (16), depois que a polícia foi acionada. Além do rosto desfigurado por golpes, as paredes do quarto estavam manchadas de sangue. O corpo dela estava coberta por um lençol.
O filho da vítima, que trabalha em um supermercado, foi informado sobre a morte da mãe enquanto estava no trabalho. Para polícia, o jovem falou que morava com a mãe e com o padrasto, e que teria saído cedo para o serviço e deixado o casal na residência.
A perícia foi ao local e constatou a morte da mulher. O objeto usado no crime não foi encontrado.
Por nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito pelo crime foi localizado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), destacou ainda que mais informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações.

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