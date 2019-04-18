Mulher é encontrada morta dentro de casa na Serra

Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher de 34 anos, foi encontrada morta com o rosto desfigurado, em uma residência, em Novo Horizonte, na Serra. O filho de Edna Silva da Conceição, um jovem de 20 anos, arrombou a porta e viu a mãe já sem vida, em um dos quartos da casa.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada na tarde de terça-feira (16), depois que a polícia foi acionada. Além do rosto desfigurado por golpes, as paredes do quarto estavam manchadas de sangue. O corpo dela estava coberta por um lençol.

O filho da vítima, que trabalha em um supermercado, foi informado sobre a morte da mãe enquanto estava no trabalho. Para polícia, o jovem falou que morava com a mãe e com o padrasto, e que teria saído cedo para o serviço e deixado o casal na residência.

A perícia foi ao local e constatou a morte da mulher. O objeto usado no crime não foi encontrado.