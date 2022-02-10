Mulher e dois homens são detidos com submetralhadora em carro de app no ES

4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Três pessoas, uma mulher de 21 anos e dois homens, foram detidos na madrugada desta quinta-feira (10), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica , na Grande Vitória.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, os três estavam em um carro de aplicativo quando foram abordados por militares que estavam patrulhando a região e estranharam quando os homens e a mulher tentavam se esconder no banco traseiro do veículo.

Quando pediram para que desembarcassem, os militares perceberam que a mulher tentou esconder a submetralhadora. No carro foram encontrados, além da arma, dois carregadores e munição.

O motorista de aplicativo de 24 anos contou aos policiais que atendeu a um pedido de corrida feito pela mulher com trajeto entre Nova Rosa da Penha até o bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, porém, ainda no bairro, ela pediu que ele alterasse a rota e passasse por outra rua para que os dois homens entrassem.

Os três foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. No local, uma pessoa chegou logo depois e reconheceu os dois homens como os assaltantes que roubaram a moto dele mais cedo.