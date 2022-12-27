Mulher é detida após assaltar passageiros de ônibus no Centro de Vitória

Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vitória

Uma mulher de 30 anos foi detida após assaltar passageiros de um ônibus da linha 161 (Jardim Camburi - Sambão do Povo), na manhã desta terça-feira (27), no Centro de Vitória. Além da suspeita, dois homens teriam participado do roubo, mas conseguiram fugir e ainda não foram localizados.

De acordo com o agente Glauber Fonseca, da Guarda Municipal de Vitória, por volta de 7h20 a equipe da corporação recebeu informações que um ônibus havia sido alvo de um assalto na Avenida Jerônimo Monteiro e que os três criminosos, uma mulher e dois homens, haviam fugido em direção ao Parque Gruta da Onça, na região do Centro de Vitória.

Os agentes conseguiram alcançar a mulher na entrada do parque. Durante a abordagem, não foi encontrado nenhum objeto das vítimas e a suspeita negou envolvimento no assalto, informando apenas estar com os dois homens. No entanto, ela foi reconhecida pelo motorista do ônibus e por uma das vítimas. O agente Glauber contou que a mulher já tem passagens por roubo no município da Serra.

As vítimas relataram à Guarda Municipal que os criminosos embarcaram na Avenida Vitória, altura do bairro Forte São João, e anunciaram o assalto – um deles estava com uma pistola na cintura. Os suspeitos desembarcaram em um ponto logo após a Curva da Saldanha. No coletivo estavam aproximadamente 15 passageiros, que tiveram seus pertences roubados.