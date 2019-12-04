Mulher denuncia pastor à polícia e o acusa de golpe na Serra

Faxineira vendeu todos os móveis e perde R$ 15 mil em Cariacica Crédito: Luciney Araújo

A promessa de investir dinheiro para receber proventos transformou-se em um grande transtorno para uma moradora de Cariacica . A faxineira diz ter sido enganada por um pastor da Serra , que a convenceu depositar na conta dele R$ 15 mil para que ele fizesse um investimento e, em seis meses, a quantia seria revertida em R$ 60 mil. Para arrecadar o dinheiro, a vítima vendeu todos os móveis de casa. Porém, o pastor sumiu. Traumatizada, ela denunciou o caso à Polícia Civil

Lucimagna Caetano da Silva contou que soube do pastor Adriano de Souza Carvalho por um conhecido, que fez boas indicações sobre ele. A proposta era tentadora: transformar R$ 10 mil em R$ 60 mil em apenas seis meses. Trabalhando no mesmo emprego como faxineira há dez anos e com o marido pedreiro desempregado, a vítima vendeu os móveis da casa da filha, arrecadando R$ 15 mil.

Em janeiro deste ano, Lucimagna transferiu os 15 mil reais para conta de Adriano, que até chegou a fazer um contrato, onde em uma das cláusulas dizia que não havia garantia de lucro fixo e sim variável de 1% a 4% ao dia.

CASA VAZIA

Vítima vendeu todos os móveis e ficou com a casa vazia Crédito: Luciney Araujo

"A gente foi vendendo tudo dentro de casa pra fazer esse investimento. Ficamos sem nada. Ele falou que era pastor, que a esposa era pastora e que eu não precisava me preocupar porque era tudo seguro. Em nenhum momento eu desconfiei por ser um pastor e a pessoa que me indicou falou que ele era uma pessoa muito boa", lembra.

Mas os meses foram passando e a faxineira não teve nenhum tipo de retorno. Ela chegou a procurar pelo pastor, que por mensagem justificou que os pagamentos estavam em atraso porque ele teve que reformular a empresa, montando um escritório maior. Mas prometeu que o pagamento seria feito.

"Eu pedi o dinheiro de volta várias vezes. Ele disse que depositaria pra mim, mas não cumpriu com o prometido. Depois me deu dois cheques sem fundo e acabou com a minha vida. Porque eu coloquei na Caixa e só então soube que não tinha fundo. Fui parar no hospital e estou tomando calmantes. Nunca passei por isso", lamenta.

Em uma última mensagem para a vítima, o pastor afirmou que, conforme o contrato, ele não devia nada à faxineira. A reportagem foi ao endereço onde o acusado atendia, em Laranjeiras, na Serra, mas o escritório estava fechado. Já na igreja onde ele atuava, em Maringá, também na Serra, a informação foi de que o pastor não é membro do local desde janeiro.

"Esse pastor levou a minha paz, a minha saúde, a minha fé e até o meu emprego. Tive que largar meu trabalho, onde eu estava há dez anos com carteira assinada porque eu só chorava, não tinha condições de continuar. Esse homem destruiu a minha vida e de toda a minha família" Lucimagna Caetano da Silva - Faxineira

Procurada, a Polícia Civil informou por nota que o caso está sendo investigado pelo 15° Distrito de Polícia de Cariacica e que por enquanto ninguém foi detido. A PC completou que não passará mais detalhes do caso para não atrapalhar nas investigações. Informações podem ser passadas pelo Disque-Denúncia, no número 181, o sigilo é garantido.

"PASTOR VAI RESSARCIR QUEM SE SENTIU LESADO", GARANTE ADVOGADO

Adriano é acusado de aplicar golpes em fiéis Crédito: Reprodução

A reportagem conversou com o advogado Charles Bonele Gonçalves, que defende o acusado. Ele afirmou que ainda está analisando o caso. Mas garantiu que a intenção do cliente nunca foi aplicar golpes e que as pessoas que se sentiram lesadas serão ressarcidas.