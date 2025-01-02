Mulher acusa homem de mantê-la em cárcere privado e de transmitir HIV no ES

O suspeito não está sendo identificado nesta reportagem para a segurança da vítima. De acordo com o relato da mulher à polícia, que consta no boletim, o homem teria forçado a vítima a ir para casa dele desde a saída dele da prisão, em junho de 2024. Ele teria ido diretamente à casa da mulher, forçando-a a acompanhá-lo sob ameaças de morte contra ela e seus filhos. Na residência dele, a mulher relatou ter sido vítima de violência sexual e física, além de constantes humilhações.

TV Gazeta, apurou que parentes do suspeito confirmaram que ele é uma pessoa agressiva. Consta no boletim que o suspeito não permitia que a mulher mantivesse contato com familiares ou amigos, e controlava todos os seus movimentos. Cerca de um mês atrás, ela teria conseguido escapar e se refugiou na casa de uma parente, na Serra . Porém, sob pressão e ameaças do suspeito, acabou retornando ao cárcere privado. A partir desse momento, as agressões teriam se intensificado. O repórter Caíque Verli, da, apurou que parentes do suspeito confirmaram que ele é uma pessoa agressiva.

Gravava abusos

Além das agressões, o suspeito gravava os abusos sexuais e ameaçava publicar os vídeos em redes sociais como forma de chantageá-la. A vítima também disse à polícia que ele não trabalhava e usava a imagem dela, doente, para pedir dinheiro a moradores da região onde viviam e pastores de igrejas.

Ainda segundo a mulher, por causa dos maus-tratos, ela ficou com vários problemas de saúde, incluindo uma infecção urinária e, ainda mais grave, uma infecção com o vírus HIV causada pelo agressor.

Resgate

Na noite do resgate, a mulher conseguiu escapar, segundo ela, ao saltar em um terreno baldio. Ferida, foi levada ao hospital por um familiar, que acionou a polícia. O homem foi encontrado na recepção do hospital e recebeu voz de prisão pelos policiais militares.

Polícia Civil informou que o suspeito, de 45 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e perseguição (stalking), na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , o suspeito possui registros de entradas e saídas do sistema prisional no período de 2011 a 2024, pelos crimes de ameaça, roubo e homicídio e por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.