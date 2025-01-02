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Violência

Mulher acusa homem de mantê-la em cárcere privado e de transmitir HIV no ES

Ela chegou a conseguir escapar, mas foi novamente capturada pelo suspeito após ameaças; ele foi preso na última quarta-feira (1°)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 jan 2025 às 11:26

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 11:26

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, na quarta-feira (1º), suspeito de violências sexuais, físicas e psicológicas contra uma mulher em Cariacica, durante quatro meses. Segundo o relato da vítima, que consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito também teria a infectado com o vírus HIV. Ele foi preso no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, enquanto a moça recebia atendimento médico por causa de mais um dos episódios de agressão.
O suspeito não está sendo identificado nesta reportagem para a segurança da vítima. De acordo com o relato da mulher à polícia, que consta no boletim, o homem teria forçado a vítima a ir para casa dele desde a saída dele da prisão, em junho de 2024. Ele teria ido diretamente à casa da mulher, forçando-a a acompanhá-lo sob ameaças de morte contra ela e seus filhos. Na residência dele, a mulher relatou ter sido vítima de violência sexual e física, além de constantes humilhações. 
Consta no boletim que o suspeito não permitia que a mulher mantivesse contato com familiares ou amigos, e controlava todos os seus movimentos. Cerca de um mês atrás, ela teria conseguido escapar e se refugiou na casa de uma parente, na Serra. Porém, sob pressão e ameaças do suspeito, acabou retornando ao cárcere privado. A partir desse momento, as agressões teriam se intensificado. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que parentes do suspeito confirmaram que ele é uma pessoa agressiva.

Gravava abusos

Além das agressões, o suspeito gravava os abusos sexuais e ameaçava publicar os vídeos em redes sociais como forma de chantageá-la. A vítima também disse à polícia que ele não trabalhava e usava a imagem dela, doente, para pedir dinheiro a moradores da região onde viviam e pastores de igrejas.
Ainda segundo a mulher, por causa dos maus-tratos, ela ficou com vários problemas de saúde, incluindo uma infecção urinária e, ainda mais grave, uma infecção com o vírus HIV causada pelo agressor. 

Resgate

Na noite do resgate, a mulher conseguiu escapar, segundo ela, ao saltar em um terreno baldio. Ferida, foi levada ao hospital por um familiar, que acionou a polícia. O homem foi encontrado na recepção do hospital e recebeu voz de prisão pelos policiais militares.
Polícia Civil informou que o suspeito, de 45 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e perseguição (stalking), na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). 
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito possui registros de entradas e saídas do sistema prisional no período de 2011 a 2024, pelos crimes de ameaça, roubo e homicídio e por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. 
Além disso, a reportagem de A Gazeta apurou que, contra o suspeito, foi expedido um mandado de medida protetiva, em agosto de 2024, por violência doméstica contra outra mulher.

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Lei Maria da Penha Serra Violência Contra a Mulher Vitória (ES)
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