Motorista embriagado em BMW é preso após atirar para o alto em Cachoeiro

Um homem de 33 anos acabou preso na noite deste domingo (26) após atirar para o alto, próximo ao trevo de Itaoca, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estava transitando embriagado, na ES 166 e atirando com uma pistola 9 milímetros.
O motorista foi localizado na via que liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim, após a polícia receber informações de que ele estava em um carro BMW, de cor prata, transitando na rodovia do trecho de Jerônimo Monteiro a Castelo e de que teria efetuado um disparo para o alto. O veículo foi localizado no trevo de Itaoca.
Em abordagem ao condutor, nada de ilegal foi encontrado com o condutor, mas, ao realizarem buscas no interior do carro, militares encontraram uma pistola modelo G2C .9mm, sem registro. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, com a arma apreendida e nove munições. Ele também passou por teste de bafômetro, que constatou embriaguez.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 33 anos foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.