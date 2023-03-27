Motorista embriagado em BMW é preso após atirar para o alto em Cachoeiro

Em abordagem ao condutor, nada de ilegal foi encontrado com o condutor, mas, ao realizarem buscas no interior do carro, militares encontraram uma pistola modelo G2C .9mm, sem registro. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, com a arma apreendida e nove munições. Ele também passou por teste de bafômetro, que constatou embriaguez.