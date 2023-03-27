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ES 166

Motorista embriagado em BMW é preso após atirar para o alto em Cachoeiro

No carro do homem de 33 anos, foi apreendida uma pistola 9 milímetros e munições; ele foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública e por dirigir embriagado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 11:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 mar 2023 às 11:56
Motorista embriagado em BMW é detido após atirar para o alto em Cachoeiro
Motorista embriagado em BMW é detido após atirar para o alto em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
Um homem de 33 anos acabou preso na noite deste domingo (26) após atirar para o alto, próximo ao trevo de Itaoca, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estava transitando embriagado, na ES 166 e atirando com uma pistola 9 milímetros.
O motorista foi localizado na via que liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim, após a polícia receber informações de que ele estava em um carro BMW, de cor prata, transitando na rodovia do trecho de Jerônimo Monteiro a Castelo e de que teria efetuado um disparo para o alto. O veículo foi localizado no trevo de Itaoca.
Em abordagem ao condutor, nada de ilegal foi encontrado com o condutor, mas, ao realizarem buscas no interior do carro, militares encontraram uma pistola modelo G2C .9mm, sem registro. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, com a arma apreendida e nove munições. Ele também passou por teste de bafômetro, que constatou embriaguez. 
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 33 anos foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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