Abordagem

Motorista e carona são baleados durante fuga em Vitória

O condutor tentou avançar com o veículo contra os agentes da Guarda, segundo a corporação; motorista tinha mandado de prisão em aberto por estelionato

O motorista de uma SUV e o carona acabaram baleados durante tentativa de fuga de uma abordagem da Guarda Municipal de Vitória, na tarde de terça-feira (15). A corporação conta que montou um ponto de bloqueio na Curva do Saldanha, na Capital do Espírito Santo, quando foi recebida a informação de que dois suspeitos estariam a bordo de um Nissan Kicks.>

Homem é esfaqueado por ex da atual companheira e comparsa em Colatina

Foi dada a ordem de parada ao motorista assim que o veículo se aproximou do ponto de bloqueio, mas ele desobedeceu e tentou avançar com o veículo contra os agentes para seguir em fuga. A equipe atirou contra o Kicks para evitar que a dupla escapasse, e tanto motorista quanto carona acabaram baleados. Cinco tiros foram disparados, segundo o boletim de ocorrência — mas não foram informados quantos atingiram os homens nem em quais partes do corpo.>