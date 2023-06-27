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Na Serra

Motorista é baleado ao pedir passagem na Rodovia do Contorno

O homem contou que trafegava pela BR 101 e piscou o farol pedindo passagem a outro carro. Neste momento, o condutor do veículo saiu com uma arma em punho e atirou contra a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2023 às 16:11

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 16:11

Um motorista foi baleado ao pedir passagem a um veículo na Rodovia do Contorno (BR 101), na Serra, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que piscou o farol, mas o condutor do outro carro saiu com uma arma e atirou em direção da porta da vítima.
O motorista foi atingido na panturrilha esquerda e socorrido a um hospital particular no Bairro Boa Vista II, no mesmo município. O autor do disparo fugiu após o crime.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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