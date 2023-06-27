Motorista é baleado ao pedir passagem na Rodovia do Contorno

Um motorista foi baleado ao pedir passagem a um veículo na Rodovia do Contorno (BR 101), na Serra, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que piscou o farol, mas o condutor do outro carro saiu com uma arma e atirou em direção da porta da vítima.
O motorista foi atingido na panturrilha esquerda e socorrido a um hospital particular no Bairro Boa Vista II, no mesmo município. O autor do disparo fugiu após o crime.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.