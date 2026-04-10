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Economia (BR)

Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio

É importante enxergar o potencial mais amplo que as ferramentas digitais oferecem para as empresas

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 13:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 abr 2026 às 13:13
A tecnologia consolidou-se como uma ferramenta de eficiência nas empresas (Imagem: ImageFlow | Shutterstock)
A tecnologia consolidou-se como uma ferramenta de eficiência nas empresas Crédito: Imagem: ImageFlow | Shutterstock
Nos últimos anos, a tecnologia consolidou seu papel nas empresas como ferramenta de eficiência. Sistemas foram estruturados para otimizar processos, reduzir falhas e automatizar rotinas, atendendo a uma demanda crescente por produtividade. Esse movimento trouxe ganhos significativos, mas também evidenciou um limite: a predominância de uma lógica voltada à correção, e não à criação.
Ainda hoje, grande parte do mercado utiliza a tecnologia de forma reativa, acionando soluções principalmente diante de problemas ou da necessidade de aprimorar estruturas já existentes. Nesse cenário, seu uso permanece concentrado no suporte operacional, apesar do potencial mais amplo que as ferramentas digitais oferecem.

Do suporte operacional ao potencial estratégico

Para Pablo Rodrigues Nunes, CEO da Brevya, essa abordagem não contempla todas as possibilidades. Segundo ele, o uso estratégico da tecnologia pode ir além da melhoria de processos e contribuir diretamente para a criação de novos modelos e dinâmicas de negócio.
Essa mudança de perspectiva propõe uma inversão na forma como as empresas lidam com inovação. Em vez de focar apenas a solução de problemas específicos, a discussão passa a considerar quais novas estruturas podem surgir a partir de tecnologias já consolidadas. Plataformas amplamente utilizadas, como o WhatsApp, deixam de ser apenas canais de comunicação para assumir funções mais complexas dentro das operações e do relacionamento com clientes.
Uso estratégico da tecnologia nas empresas amplia as possibilidades de atuação (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Uso estratégico da tecnologia nas empresas amplia as possibilidades de atuação Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Uma nova forma de pensar a tecnologia nos negócios

Esse movimento também altera o papel da tecnologia dentro das organizações. De instrumento voltado à eficiência, ela passa a ser incorporada como vetor de desenvolvimento, ampliando as possibilidades de atuação e criação dentro do ambiente corporativo.
“Não se trata apenas de usar a tecnologia para resolver o que já existe, mas de investigar o que ainda pode ser construído a partir dela. Quando as empresas passam a olhar para as ferramentas dessa forma, elas deixam de operar apenas no campo da eficiência e começam a expandir o próprio modelo de negócio”, afirma Pablo Rodrigues Nunes.
Por Ana Carolina Freitas

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