Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória

Oito pontos da orla de Vitória estão classificados como impróprios para banho, segundo boletim da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os dados são válidos até o dia 16 de abril, período que inclui o feriado de Nossa Senhora da Penha, celebrado na segunda-feira (13).

Entre os locais com restrição está a Curva da Jurema, um dos pontos mais frequentados da Capital. A classificação da balneabilidade indica a qualidade da água para atividades de contato direto, como banho e mergulho. A análise é feita semanalmente, com coleta de amostras e avaliação da presença de coliformes termotolerantes, conforme critérios da Resolução Conama 274/00.