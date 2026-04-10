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Balneabilidade

Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória

Boletim que indica trechos com risco à saúde é válido até o dia 16 de abril; banhistas devem ter atenção durante o feriado de Nossa Senhora da Penha, celebrado na segunda-feira (13)

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 14:54

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

10 abr 2026 às 14:54
Quiosques situados na Curva da Jurema, Vitória
Trecho da Curva da Jurema é um dos pontos impróprios para banho em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Oito pontos da orla de Vitória estão classificados como impróprios para banho, segundo boletim da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os dados são válidos até o dia 16 de abril, período que inclui o feriado de Nossa Senhora da Penha, celebrado na segunda-feira (13).
Entre os locais com restrição está a Curva da Jurema, um dos pontos mais frequentados da Capital. A classificação da balneabilidade indica a qualidade da água para atividades de contato direto, como banho e mergulho. A análise é feita semanalmente, com coleta de amostras e avaliação da presença de coliformes termotolerantes, conforme critérios da Resolução Conama 274/00.

Praias impróprias para banho em Vitória

  1. Praia de Camburi (Mata da Praia – Av. Adalberto Simão Nader);
  2. Praia de Camburi (Mata da Praia – Av. Nicolau Von Shilgen);
  3. Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade);
  4. Praia de Santa Helena (Praça dos Desejos, em frente à Escola de Velas);
  5. Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema);
  6. Curva da Jurema (em frente às barracas); 
  7. Praia do Suá (ao lado da Capitania dos Portos); 
  8. Praia do Meio (embaixo da Terceira Ponte).

Praias próprias para banho em Vitória

  1. Praia de Camburi (Jardim Camburi – próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo);
  2. Praia de Camburi (Jardim Camburi – Av. Dante Michelini com Rua Silvino Grecco); 
  3. Praia de Camburi (Aeroporto – 100 metros à direita do 3º píer);
  4. Praia de Camburi (Aeroporto – 150 metros antes do 2º píer);
  5. Praia de Camburi (Jardim da Penha – Av. Dante Michelini com Rua Comissário Otávio Queiroz); 
  6. Praia de Camburi (Jardim da Penha – Av. Dante Michelini com Rua Eugenílio Ramos);
  7. Praia de Camburi (Jardim da Penha – 150 metros antes do 1º píer); 
  8. Praia do Canto (80 metros após o Iate Clube);
  9.  Praia do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade); 
  10. Ilha do Frade (Praia da Direita, Praia das Castanheiras e Praia da Ilha do Frade); 
  11. Ilha do Boi (Praia do Nenel e Praia Grande).

Pontos interditados

  1. Canal de Camburi (50 metros após o 1º píer);
  2. Praia de Santo Antônio; 
  3. Canal da Passagem;
  4. Praia de Jesus de Nazareth.

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