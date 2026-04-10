Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória

Oito pontos da orla de Vitória estão classificados como impróprios para banho, segundo boletim da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os dados são válidos até o dia 16 de abril, período que inclui o feriado de Nossa Senhora da Penha, celebrado na segunda-feira (13).
Entre os locais com restrição está a Curva da Jurema, um dos pontos mais frequentados da Capital. A classificação da balneabilidade indica a qualidade da água para atividades de contato direto, como banho e mergulho. A análise é feita semanalmente, com coleta de amostras e avaliação da presença de coliformes termotolerantes, conforme critérios da Resolução Conama 274/00.
Praias impróprias para banho em Vitória
- Praia de Camburi (Mata da Praia – Av. Adalberto Simão Nader);
- Praia de Camburi (Mata da Praia – Av. Nicolau Von Shilgen);
- Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade);
- Praia de Santa Helena (Praça dos Desejos, em frente à Escola de Velas);
- Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema);
- Curva da Jurema (em frente às barracas);
- Praia do Suá (ao lado da Capitania dos Portos);
- Praia do Meio (embaixo da Terceira Ponte).
Praias próprias para banho em Vitória
- Praia de Camburi (Jardim Camburi – próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo);
- Praia de Camburi (Jardim Camburi – Av. Dante Michelini com Rua Silvino Grecco);
- Praia de Camburi (Aeroporto – 100 metros à direita do 3º píer);
- Praia de Camburi (Aeroporto – 150 metros antes do 2º píer);
- Praia de Camburi (Jardim da Penha – Av. Dante Michelini com Rua Comissário Otávio Queiroz);
- Praia de Camburi (Jardim da Penha – Av. Dante Michelini com Rua Eugenílio Ramos);
- Praia de Camburi (Jardim da Penha – 150 metros antes do 1º píer);
- Praia do Canto (80 metros após o Iate Clube);
- Praia do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade);
- Ilha do Frade (Praia da Direita, Praia das Castanheiras e Praia da Ilha do Frade);
- Ilha do Boi (Praia do Nenel e Praia Grande).
Pontos interditados
- Canal de Camburi (50 metros após o 1º píer);
- Praia de Santo Antônio;
- Canal da Passagem;
- Praia de Jesus de Nazareth.