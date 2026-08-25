Motorista de ônibus é agredido após passageiro perder ponto em Colatina

Um motorista de ônibus de viagem foi agredido por um passageiro após o homem perder o ponto onde deveria desembarcar, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, o motorista teve os óculos de grau quebrados durante a agressão.





À PM, o motorista relatou que fazia o trajeto Rio de Janeiro (RJ) x Nova Venécia (ES) e que o passageiro havia dormido durante a viagem e se alterou ao perceber que havia passado do local de desembarque. Em seguida, o homem ficou ainda mais exaltado ao não encontrar o próprio celular e afirmou que o aparelho havia sido furtado.





Durante o atendimento da ocorrência, no entanto, um funcionário da empresa encontrou o celular embaixo do assento onde o passageiro estava e devolveu o aparelho. Segundo a Polícia Militar, o agressou assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.





A Viação Águia Branca lamentou o incidente e afirmou que a companhia deu suporte ao motorista. Um outro profissional que estava de plantão foi realocado para seguir viagem com os outros passageiros.



"A empresa defende o respeito, a segurança e o bem-estar entre todos e está à disposição dos órgãos competentes para esclarecimentos que se fizerem necessários", finalizou.