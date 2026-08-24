Idoso desaparece após acidente e é encontrado morto em Nova Venécia

Segundo a família, os parentes souberam do acidente por meio de um conhecido, que viu imagens da colisão nas redes sociais e os avisou. A cunhada de Adão contou que os familiares ligaram para o celular dele, mas a chamada foi atendida por pessoas que, segundo ela, estavam na picape envolvida no acidente.





Ainda conforme o relato da cunhada, essas pessoas disseram que Adão havia deixado o carro para buscar ajuda. A partir daquele momento, ele não foi mais visto.





A familiar afirmou ainda que o celular e os documentos do idoso ficaram com os ocupantes da picape e, até então, não haviam sido entregues à família. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à colisão.





Nesta segunda-feira, Adão foi encontrado morto na zona rural do município. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver e encaminhada à Delegacia Regional de Nova Venécia, que aguarda o resultado dos exames periciais.





O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exame cadavérico para confirmar oficialmente a identidade e determinar a causa da morte. Segundo a Polícia Civil, o prazo para emissão do laudo pericial é de dez dias, podendo ser prorrogado a pedido dos peritos.