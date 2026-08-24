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Idoso desaparece após acidente e é encontrado morto em Nova Venécia

Adão Pinto Sousa, de 71 anos, teria saído do carro para buscar ajuda após colisão e não foi mais visto; causa da morte será investigada

Publicado em 24 de Agosto de 2026 às 19:52

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

24 ago 2026 às 19:52

Um idoso de 71 anos que estava desaparecido desde sábado (22) foi encontrado morto na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (24). Adão Pinto Sousa desapareceu após se envolver em um acidente de trânsito na estrada que liga Nova Venécia a Boa Esperança. 


O idoso, que morava no Assentamento Zumbi dos Palmares, havia saído de casa para buscar uma pessoa em uma igreja. Imagens de câmeras de videomonitoramento da região registraram o momento em que uma picape atinge o Fiat Uno vermelho conduzido por Adão. (Veja acima)

Vítima sumiu após sofrer acidente no sábado (22).
Vítima sumiu após sofrer acidente no sábado (22). Acervo pessoal da família

Segundo a família, os parentes souberam do acidente por meio de um conhecido, que viu imagens da colisão nas redes sociais e os avisou. A cunhada de Adão contou que os familiares ligaram para o celular dele, mas a chamada foi atendida por pessoas que, segundo ela, estavam na picape envolvida no acidente.


Ainda conforme o relato da cunhada, essas pessoas disseram que Adão havia deixado o carro para buscar ajuda. A partir daquele momento, ele não foi mais visto.


A familiar afirmou ainda que o celular e os documentos do idoso ficaram com os ocupantes da picape e, até então, não haviam sido entregues à família. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à colisão.


Nesta segunda-feira, Adão foi encontrado morto na zona rural do município. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver e encaminhada à Delegacia Regional de Nova Venécia, que aguarda o resultado dos exames periciais.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exame cadavérico para confirmar oficialmente a identidade e determinar a causa da morte. Segundo a Polícia Civil, o prazo para emissão do laudo pericial é de dez dias, podendo ser prorrogado a pedido dos peritos.

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