Motorista de app é detido por fugir com compras de passageira em Vitória

Um motorista de aplicativo foi detido após fugir com cerca de R$ 900 em compras de supermercado de uma passageira, na tarde de sexta-feira (26). A vítima relatou que, ao chegar ao destino, no Bairro da Penha, em Vitória, pagou a corrida e seguiu em direção ao porta-malas para retirar os produtos. Nesse momento, o homem arrancou com o veículo, levando todas as mercadorias.
A mulher, de 28 anos, contou à Guarda Municipal — que atendeu a ocorrência — que o condutor esperou receber o pagamento via Pix para fugir. Ele foi localizado perto de um posto de combustível na Vila Rubim, na capital capixaba, pouco depois de a vítima registrar o boletim de ocorrência.
Em conversa com a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a passageira disse que desconfiou do comportamento do motorista desde o início do trajeto. O medo foi ainda maior por ela estar acompanhada do filho de apenas 10 meses.
"Ele seguiu um caminho que eu não conhecia, ficou rodando pelas ruas. Chegando ao local, pedi para ele digitar a chave Pix. Quando mostrei o comprovante, ele tentou puxar o meu celular, mas consegui segurar. Pedi para ele abrir o porta-malas e ele foi embora", relembrou.
O motorista, de 38 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi reconhecido pela vítima. Ao abrirem o porta-malas do veículo, os guardas municipais encontraram todas as compras, que foram restituídas à dona.
O carro pertence ao pai do motorista, que mora em São Paulo. Aos guardas, o homem afirmou que está no Espírito Santo há 20 dias trabalhando com o aplicativo. O veículo foi guinchado e levado ao pátio policial.