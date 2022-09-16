Motorista de aplicativo tem 9 celulares roubados ao fazer entrega na Serra

Homem teve nove celulares e o carro roubado em Balneário Carapebus, na Serra, nesta quinta (15) Crédito: TV Gazeta

Um motorista de aplicativo teve nove aparelhos celulares roubados – sete que seriam vendidos e dois de uso pessoal – no momento em que fazia uma entrega no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, na noite desta quinta-feira (15). O carro da vítima, um Toyota Yaris, também foi levado pelos três suspeitos. Cada celular valia cerca de R$ 1,5 mil, segundo o homem.

Além de transportar passageiros, o motorista de aplicativo trabalha para uma loja de celulares e faz entregas em toda a Grande Vitória. Ele foi entregar dois aparelhos comprados pela internet por um homem que se fez passar por morador da casa onde os produtos seriam entregues. No momento em que o homem que o atendeu disse que ia fazer o pagamento, surgiram outros dois indivíduos que seriam comparsas dele.

"Tinha uma arma, mas não sei se era falsa. Eles disseram: 'Não pega nada não, se não vou te matar'. Dei a máquina para digitar a senha, foi na hora que o outro saiu e me abordou, depois outro veio atrás, junto. Chegou lá, dentro do quarto, ele queria amarrar minhas mãos, falei que não precisava porque eu não ia fazer nada. Ele me mostrou a arma, e também tinha um facão dentro da casa. Eu não olhei para a cara deles, sei que eram três", lembrou o motorista.

CRIMINOSOS ALUGARAM A CASA

Os criminosos haviam alugado a casa na última quarta-feira (14), segundo a proprietária do imóvel. Ela disse que negociou com um casal pela internet, que disse que ficaria por dois dias na residência com uma criança.

A mulher contou que o casal pagou R$ 200 pela estadia. Ela relatou que costuma alugar a casa, mas disse que não imaginava estar abrindo as portas para criminosos.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou que foi acionada pelo homem, que disse que havia ido até Balneário Carapebus para fazer uma entrega. Quando chegou ao local, foi abordado por dois homens armados, que ainda o trancaram dentro de uma casa, o amarraram e o obrigaram a entregar os pertences.

O registro da ocorrência feito pela PM aponta ainda que os suspeitos não sabiam ligar o carro do homem. Eles perguntaram à vítima como dar partida no veículo antes de fugirem.

Polícia Militar fez buscas pela região, mas os suspeitos não foram encontrados. O carro da vítima foi encontrado no bairro Jardim Tropical, na Serra, tendo sido removido e entregue à Delegacia Regional.

Polícia Civil comunicou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, ninguém foi detido. O carro recuperado, que estava sem as chaves, foi levado ao pátio do Detran, na Serra.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", disse a polícia.