Motociclista é morto a tiros em estrada de Serra Sede

Um homem de 29 anos foi morto a tiros quando estava de moto em uma estrada de chão na região de Serra Sede , na Grande Vitória , na noite desta quarta-feira (26). Nenhum suspeito do crime foi detido.

Testemunhas que presenciaram o crime disseram à polícia que a vítima estava parada em cima da moto quando suspeitos chegaram ao local de carro e atiraram contra o homem.

DHPP na Serra, onde crime será investigado Crédito: Arquivo

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com pelo menos dez perfurações, todas na região das costas e da cabeça.