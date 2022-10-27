Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Motociclista é morto a tiros em estrada de Serra Sede

Vítima apresentava pelo menos 10 perfurações de tiros, nas costas e na cabeça. Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (26) e será investigado pela DHPP do município

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 12:10
Um homem de 29 anos foi morto a tiros quando estava de moto em uma estrada de chão na região de Serra Sede, na Grande Vitória, na noite desta quarta-feira (26). Nenhum suspeito do crime foi detido.
Testemunhas que presenciaram o crime disseram à polícia que a vítima estava parada em cima da moto quando suspeitos chegaram ao local de carro e atiraram contra o homem.
DHPP na Serra:
DHPP na Serra, onde crime será investigado Crédito: Arquivo
De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com pelo menos dez perfurações, todas na região das costas e da cabeça.
A corporação informou que o caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados