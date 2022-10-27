Motociclista é morto a tiros em estrada de Serra Sede

Um homem de 29 anos foi morto a tiros quando estava de moto em uma estrada de chão na região de Serra Sede, na Grande Vitória, na noite desta quarta-feira (26). Nenhum suspeito do crime foi detido.
Testemunhas que presenciaram o crime disseram à polícia que a vítima estava parada em cima da moto quando suspeitos chegaram ao local de carro e atiraram contra o homem.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com pelo menos dez perfurações, todas na região das costas e da cabeça.
A corporação informou que o caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.