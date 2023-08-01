Moto com 3 pessoas se envolve em acidente com carro em São Gabriel da Palha

Imagens mostram o momento da batida, quando o automóvel faz uma conversão à esquerda, invadindo a pista do sentido contrário, em um trecho de transição entre faixa contínua e a tracejada. A moto vinha na outra direção e não conseguiu desviar. É possível ver três corpos caindo ao chão. A PM não deu mais informações para identificar as demais vítimas.