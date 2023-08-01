Moto com 3 pessoas se envolve em acidente com carro em São Gabriel da Palha

Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada da última segunda-feira (31). Segundo a Polícia Militar, três pessoas estavam na moto, e os outros dois ocupantes saíram ilesos – condutor foi levado para um hospital de Colatina. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da batida (veja acima).
Imagens mostram o momento da batida, quando o automóvel faz uma conversão à esquerda, invadindo a pista do sentido contrário, em um trecho de transição entre faixa contínua e a tracejada. A moto vinha na outra direção e não conseguiu desviar. É possível ver três corpos caindo ao chão. A PM não deu mais informações para identificar as demais vítimas.
A Polícia Militar informou que o motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Já o motociclista, por conta dos ferimentos, não pode fazer o exame. Não foram obtidas mais informações sobre o estado de saúde dele.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou, por nota, que não localizou acionamento para o local informado, ou conduzidos à delegacia. Segundo a corporação, a perícia só é acionada em acidentes com morte.