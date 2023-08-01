Um motorista de aplicativo de 29 anos teve o carro roubado por dois criminosos na noite da última segunda-feira (31), no bairro Jardim Tropical, na Serra. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima recebeu uma solicitação de corrida de uma mulher no bairro e prosseguiu até o local, onde encontrou dois homens.

A repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o motorista contou que não ia realizar a corrida com os homens, mas a mulher, com uma criança de colo, apareceu e falou que os suspeitos eram dois amigos dela.

Aos militares, o motorista de aplicativo disse que, quando chegaram perto do local onde os dois homens iriam desembarcar, foi agarrado pelo pescoço por um dos criminosos, que anunciou o assalto. O motorista entregou a direção do veículo para o outro suspeito e desembarcou no bairro Campinho da Serra, enquanto os suspeitos fugiram em direção ao bairro Planalto Serrano.

"Quando chegamos perto do Campinho da Serra eu entrei no viaduto. Assim que entrei, eles anunciaram o assalto. " X. - Motorista de aplicativo assaltado

Após a situação, a vítima recebeu carona de um motociclista que passava no local e presenciou o assalto. Logo depois, o motorista encontrou uma viatura Polícia Militar e contou sobre o assalto que havia sofrido momentos antes.

Testemunhas que estavam no local contaram aos militares que os dois suspeitos teriam fugido a pé e que um deles havia entrado em um bar. Após a informação, buscas foram realizadas e um homem, que possuía características semelhantes às relatadas por testemunhas, foi abordado e, posteriormente, reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.

Dupla pede corrida, assalta motorista de app e rouba carro na Serra Crédito: Reprodução/Fabrício Christi