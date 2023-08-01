Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um foi preso

Dupla pede corrida, assalta motorista de app e rouba carro na Serra

Segundo a Polícia Militar, a vítima recebeu uma solicitação de corrida em Jardim Tropical e prosseguiu até o local onde os suspeitos embarcaram
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

01 ago 2023 às 10:31

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 10:31

Um motorista de aplicativo de 29 anos teve o carro roubado por dois criminosos na noite da última segunda-feira (31), no bairro Jardim Tropical, na Serra. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima recebeu uma solicitação de corrida de uma mulher no bairro e prosseguiu até o local, onde encontrou dois homens.
A repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o motorista contou que não ia realizar a corrida com os homens, mas a mulher, com uma criança de colo, apareceu e falou que os suspeitos eram dois amigos dela.
Aos militares, o motorista de aplicativo disse que, quando chegaram perto do local onde os dois homens iriam desembarcar, foi agarrado pelo pescoço por um dos criminosos, que anunciou o assalto. O motorista entregou a direção do veículo para o outro suspeito e desembarcou no bairro Campinho da Serra, enquanto os suspeitos fugiram em direção ao bairro Planalto Serrano.
"Quando chegamos perto do Campinho da Serra eu entrei no viaduto. Assim que entrei, eles anunciaram o assalto. "
X. - Motorista de aplicativo assaltado
Após a situação, a vítima recebeu carona de um motociclista que passava no local e presenciou o assalto. Logo depois, o motorista encontrou uma viatura Polícia Militar e contou sobre o assalto que havia sofrido momentos antes.
Testemunhas que estavam no local contaram aos militares que os dois suspeitos teriam fugido a pé e que um deles havia entrado em um bar. Após a informação, buscas foram realizadas e um homem, que possuía características semelhantes às relatadas por testemunhas, foi abordado e, posteriormente, reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.
Dupla pede corrida, assalta motorista de app e rouba carro na Serra
Dupla pede corrida, assalta motorista de app e rouba carro na Serra Crédito: Reprodução/Fabrício Christi
O suspeito, identificado como Paulo Henrique Silva Pires, de 23 anos, confessou que participou do assalto e foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por roubo qualificado com uso de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo, posteriormente, encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados