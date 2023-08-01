Granada é achada em propriedade rural durante aragem de terra no ES

Uma granada foi encontrada em uma propriedade rural na localidade de Lagoa dos Padres, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (31). O objeto – cuja origem é desconhecida – foi achado por uma pessoa que estava arando a terra, preparando-a para o plantio. Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar esteve no local, que fica a cerca de 3km do bairro Aroeira, para fazer a detonação do artefato explosivo.
Segundo a Polícia Militar, a equipe do BME fez a avaliação do objeto, que tinha cor preta, formato cilíndrico e características industriais, bastante semelhantes a uma granada. Após análise, foi feito o isolamento da área, que é cortada por estradas, para a segurança de quem poderia passar pelo lugar e também dos militares. Em seguida, foi feita a destruição do artefato para eliminar as ameaças.
Na manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Civil informou, em nota, que foi instaurado um procedimento apuratório na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus. "A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", comunicou a corporação.