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Granada é achada em propriedade rural durante aragem de terra no ES

Esquadrão Antibombas avaliou o objeto, de cor preta, com formato cilíndrico e características industriais; após análise, a área foi isolada para detonação e o artefato, detonado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 ago 2023 às 11:16

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 11:16

Uma granada foi encontrada em uma propriedade rural na localidade de Lagoa dos Padres, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (31). O objeto – cuja origem é desconhecida – foi achado por uma pessoa que estava arando a terra, preparando-a para o plantio. Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar esteve no local, que fica a cerca de 3km do bairro Aroeira, para fazer a detonação do artefato explosivo.
Segundo a Polícia Militar, a equipe do BME fez a avaliação do objeto, que tinha cor preta, formato cilíndrico e características industriais, bastante semelhantes a uma granada. Após análise, foi feito o isolamento da área, que é cortada por estradas, para a segurança de quem poderia passar pelo lugar e também dos militares. Em seguida, foi feita a destruição do artefato para eliminar as ameaças.
Imagem do artefato encontrado em São Mateus
Imagem do artefato encontrado em São Mateus Crédito: Divulgação/PMES
Na manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Civil informou, em nota, que foi instaurado um procedimento apuratório na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus. "A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", comunicou a corporação. 

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