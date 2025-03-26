Morte, prisão e apreensões durante confronto com a PM na Serra

Brendo Barros Alvarenga (em destaque) morreu após uma troca de tiros com a PM na Serra; foto mostra material apreendido na ação Crédito: Reprodução

O que começou com uma denúncia de uma casa que estava sendo utilizada pelo tráfico terminou em troca de tiros, morte, apreensão de drogas e armas e prisão na Praia de Carapebus, na Serra , na última terça-feira (25). Tanto o homem morto quanto o detido eram foragidos do sistema prisional, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , os agentes receberam denúncias de que uma residência na rua Tiago Amâncio da Silva estava sendo usada por suspeitos armados para o preparo e venda de drogas. Equipes foram até o local e cercaram o imóvel.

Ainda de acordo com a PM, os agentes bateram no portão e começaram a ouvir uma movimentação na parte interna. Um dos militares disse ter visto Brendo Barros Alvarenga, de 30 anos, sair com uma arma. Segundo o policial, o jovem teria começado a disparar, momento em que houve uma troca de tiros.

Os policiais atiraram pelo menos 40 vezes. Em meio aos disparos, outro agente reparou que na casa havia um suspeito, de 35 anos, recolhendo as drogas e colocando em uma mochila, na intenção de fugir. Quando viu os militares, Fabio Soares arremessou uma pistola no sofá e se rendeu. Ele foi preso.

Depois que o confronto terminou, os policiais viram que Brendo estava ferido. Ele foi levado pelos militares até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina, mas não resistiu.

Pistola com brasão da PM

Na casa, os agentes recolheram maconha, cocaína, crack, haxixe e carregadores, além de duas pistolas e uma arma falsa. Um detalhe que chama a atenção no boletim de ocorrência é que a pistola que estava com Brendo tinha um brasão da Polícia Militar do Espírito Santo.

O material apreendido e o suspeito de 35 anos foram levados para a Delegacia Regional da Serra. Em nota, a Polícia Civil informou que Fabio foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, além do cumprimento do mandado que possuía em seu desfavor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Foragidos da cadeia

De acordo com a Sejus, Brendo teve passagens pelo sistema prisional desde 2012, pelo crime de homicídio, e se evadiu da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha em agosto de 2023.