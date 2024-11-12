Morte em ponto de ônibus de Vila Velha foi motivada por vingança

Um dos suspeitos do crime, identificado como Kleyton Ferreira Pereira, de 23 anos, foi preso em outubro. Já Willianderson dos Santos Soares, vulgo “Tim Maia”, de 27 anos, foi apontado como executor, está foragido.

Kleyton Ferreira Pereira (à esquerda) foi preso pelo homicídio; Willianderson dos Santos Soares, vulgo “Tim Maia” (à direita), está foragido Crédito: PCES/Divulgação

Segundo o adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, Kauã, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas, era da região de Vistamar, em Cariacica, e seria autor de um homicídio em uma área conhecida como Pinguela, em Rio Marinho.

“As vítimas estavam indo para uma praia, segundo relato de testemunhas, e decidiram pegar o ônibus, porque seria mais rápido, próximo a essa região conhecida como Pinguela. Um dos autores (Kleyton) viu, reconheceu a vítima Kauã, por saber que ele já era lá do bairro rival, e aí foi até a residência, avisou o cidadão de alcunha Tim Maia, os dois retornaram e praticaram o homicídio”.

Dois amigos de Kauã – sendo um homem de 36 anos e um adolescente de 15 anos – também foram baleados, mesmo sem envolvimento com o tráfico. O jovem ficou paraplégico em decorrência dos disparos.

“Com base nas investigações, nós representamos pela prisão temporária de ambos e por buscas. Com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, logramos êxito e prendemos o Kleyton no dia 9 de outubro. Nós representamos pela conversão em prisão preventiva e relatamos o inquérito, indiciando os dois por um homicídio qualificado consumado e dois homicídios tentados”, explicou o delegado.

Além de dar continuidade às buscas por Willianderson dos Santos Soares, vulgo “Tim Maia”, a polícia também procura por outros dois foragidos por homicídios na região de Rio Marinho:

Pablo Henrique Dos Santos Soares, 25 anos, irmão do Willianderson;

Vinícius Ferreira Dos Santos, vulgo “Riquinho/Coroa”, de 22 anos, que é primo de Kleyton.