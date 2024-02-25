Jovem é morto e adolescente é baleado em ponto de ônibus de Vila Velha

Um jovem de 19 anos morreu e um adolescente de 15 anos foi baleado na tarde deste domingo (25), enquanto aguardavam um ônibus em Rio Marinho, Vila Velha . As vítimas não tiveram as identidades reveladas pela polícia.

Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o menor de idade levou um tiro na bacia e no braço e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) a um hospital.

Conforme testemunhas, os dois estavam em um grupo de aproximadamente sete amigos em um ponto de ônibus quando foram surpreendidos por suspeitos que passaram atirando. Ainda não se sabe se os criminosos estavam a pé ou em algum veículo. Os jovens estavam a caminho de uma praia.

Jovem é morto em ponto de ônibus em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Polícia Militar disse que o Ciodes (190) recebeu a informação de que dois homens haviam sido baleados no bairro e militares foram ao local. Quando chegaram, uma das vítima já estava morta. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e também esteve no bairro.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que até o momento, nenhum suspeito foi detido. Detalhes da investigação não serão divulgados no momento.