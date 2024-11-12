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Ladrão invade igreja, amarra zeladora e rouba até bolsa de fiel na Serra

Suspeito chegou ao local de capacete, já abordando a primeira vítima; ele revirou a sacristia e assaltou uma mulher que estava rezando na capela

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 11:54

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 nov 2024 às 11:54
Em plena luz do dia, um criminoso invadiu uma igreja católica, amarrou e amordaçou a zeladora, revirou a sacristia e até roubou pertences de uma fiel que estava orando na capela. O caso aconteceu em André Carloni, na Serra, na tarde de segunda-feira (11), e foi todo gravado por câmeras de videomonitoramento (confira acima)
Nas imagens é possível ver que, às 14h48, o suspeito chega na igreja, de capacete. A zeladora vai até a porta da cozinha e entra. Um minuto depois, quando ela sai pela porta, o criminoso vai na direção dela, já com a mão na cintura. Ele estava armado com uma faca. O suspeito aborda a vítima.
Com medo, a zeladora tenta se afastar da faca e passa os pertences para ele. Em seguida, o homem obriga a vítima a abrir a porta da cozinha e tranca a mulher lá dentro, onde ela ficou amarrada com um fio de micro-ondas e amordaçada com uma sacola.
Sete minutos depois, o homem sai da cozinha e vai em direção à igreja. Lá dentro, ele segue até a sacristia e começa a tentar abrir o que parece ser um cofre, mas, na verdade, é uma caixa com óleos ungidos. Ele revira as gavetas em busca de algo de valor. Após conseguir retirar a caixa da parede e verificar o que tem dentro, ele ainda abre os armários onde ficam objetos litúrgicos e paramentos sacerdotais.
Enquanto o homem está na sacristia, uma fiel chega à igreja para rezar na capela. Às 15h, o criminoso sai da sala, aborda a mulher, rouba a bolsa dela e depois foge.

Gritos de socorro

Logo depois do crime, um homem que estava trabalhando na fachada da igreja começou a ouvir gritos de socorro. Ele conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, sem se identificar. "Quando ouvi o grito umas três vezes, desci rapidamente do andaime e a zeladora da igreja estava presa numa sala, amordaçada, com os pés e as mãos amarrados e muito abalada. Ela estava tremendo e chorando muito", revelou. 
O homem também conversou com a fiel que foi abordada enquanto rezava. "Ele assaltou a senhora que estava de joelhos, rezando, tomou a bolsa dela, o celular e até o dinheiro que estava na bolsa para comprar remédio", detalhou. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que "orienta as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br".

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