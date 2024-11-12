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Mais de 30 disparos

Motoboy é executado a tiros enquanto fazia entregas em Vila Velha

Elias Brigido da Costa, de 41 anos, foi atingido enquanto estava em cima da motocicleta, às margens da Rodovia do Sol, em Nova Ponta da Fruta

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2024 às 10:37
Elias Brigido da Costa, 41 anos, morto a tiros em Vila Velha
Elias Brigido da Costa, 41 anos, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Acervo familiar
Um motoboy de 41 anos, identificado como Elias Brigido da Costa, foi executado a tiros no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, enquanto fazia entregas. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (11). A violência foi tamanha que o entregador foi atingido ainda em cima da motocicleta: tanto que, quando os policiais chegaram, ele estava caído no chão ainda montado no veículo. No local foram recolhidas mais de 30 cápsulas.
A proprietária da pizzaria onde Elias trabalhava contou para a Polícia Militar que ele estava com três entregas para fazer: uma em Retiro do Congo e duas em Ponta da Fruta. Nova Ponta da Fruta não estava no trajeto dele, por isso, não se sabe exatamente o porquê ele estava no local. 
No boletim de ocorrência não havia relatos de testemunhas sobre o crime, apenas que um carro poderia estar envolvido. O corpo da vítima ficou com diversas perfurações, mas a perícia não especificou a quantidade. 
Um ponto citado pela PM é que, no último dia 9, houve uma apreensão de munições, um carregador de pistola e drogas em um lava a jato que, segundo testemunhas, seria de Elias. A família nega qualquer relação da vítima com atividades criminosas:
"A vida dele era trabalhar e jogar futebol. De manhã, ele abria o lava a jato 7h da manhã, fechava às 17h, ia para casa, tomava banho, jantava, e ia fazer as entregas dele. De segunda a sábado era essa rotina"
X - Parente de Elias
Aos domingos, no único dia de folga, Elias gostava de jogar futebol e ir à praia praticar frescobol. "A família está em choque tentando assimilar o que aconteceu. Obviamente ninguém espera um falecimento na família, mas pegou todo mundo de surpresa", declarou o familiar. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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