Motoboy é executado a tiros enquanto fazia entregas em Vila Velha

Elias Brigido da Costa, 41 anos, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Um motoboy de 41 anos, identificado como Elias Brigido da Costa, foi executado a tiros no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha , enquanto fazia entregas. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (11). A violência foi tamanha que o entregador foi atingido ainda em cima da motocicleta: tanto que, quando os policiais chegaram, ele estava caído no chão ainda montado no veículo. No local foram recolhidas mais de 30 cápsulas.

A proprietária da pizzaria onde Elias trabalhava contou para a Polícia Militar que ele estava com três entregas para fazer: uma em Retiro do Congo e duas em Ponta da Fruta. Nova Ponta da Fruta não estava no trajeto dele, por isso, não se sabe exatamente o porquê ele estava no local.

No boletim de ocorrência não havia relatos de testemunhas sobre o crime, apenas que um carro poderia estar envolvido. O corpo da vítima ficou com diversas perfurações, mas a perícia não especificou a quantidade.

Um ponto citado pela PM é que, no último dia 9, houve uma apreensão de munições, um carregador de pistola e drogas em um lava a jato que, segundo testemunhas, seria de Elias. A família nega qualquer relação da vítima com atividades criminosas:

"A vida dele era trabalhar e jogar futebol. De manhã, ele abria o lava a jato 7h da manhã, fechava às 17h, ia para casa, tomava banho, jantava, e ia fazer as entregas dele. De segunda a sábado era essa rotina" X - Parente de Elias

Aos domingos, no único dia de folga, Elias gostava de jogar futebol e ir à praia praticar frescobol. "A família está em choque tentando assimilar o que aconteceu. Obviamente ninguém espera um falecimento na família, mas pegou todo mundo de surpresa", declarou o familiar.