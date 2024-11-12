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Crime

Jovem é preso após roubar carro de app e sequestrar filha da ex no ES

Situação começou em Linhares, mas suspeito foi flagrado em um cerco eletrônico já em Pedro Canário, e acabou detido pela Polícia Militar na cidade vizinha, em São Mateus

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 09:14

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 nov 2024 às 09:14
Momento em que suspeito é conduzido à delegacia em São Mateus
Momento em que suspeito é conduzido à delegacia em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 22 anos foi preso em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã da última segunda-feira (11), após roubar um carro e sequestrar a filha da ex-companheira. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime começou em Linhares, onde o suspeito utilizou uma arma para levar o veículo de um motorista de aplicativo. O suspeito depois foi até a casa da ex-companheira, na mesma cidade, mas encontrou apenas a filha dela, de 16 anos, e obrigou a menina a ir com ele para a Bahia.
Conforme a ocorrência, o carro com o homem e a filha da ex dele estava com restrição de furto e roubo e foi flagrado pela PM pelo cerco eletrônico na altura do km 13 da BR 101, em Pedro Canário, na manhã de segunda-feira. Os policiais realizaram acompanhamento, mas durante o percurso perdeu contato visual. Em São Mateus, uma equipe avistou o veículo e realizou a abordagem.
O suspeito contou aos policiais que no domingo (10), por volta das 20h, nas proximidades do bairro Aviso, em Linhares, realizou o pedido de uma corrida por aplicativo e quando o carro chegou ele deu início ao roubo, rendendo o motorista com uma pistola. Depois foi até a residência da ex-companheira, no bairro Novo Horizonte.
Ele disse aos policiais que queria conversar com a mulher, mas apenas a filha dela estava no local. O jovem a levou e iria para a Bahia, Estado onde ele nasceu. No caminho, a ex-companheira entrou em contato com a filha e o homem por telefone. Por isso, o suspeito decidiu trazer a garota de volta e se desfez da arma no trajeto.
Para a Polícia Militar, a vítima declarou que os fatos descritos pelo homem são verídicos e não teria nada mais a acrescentar. O indivíduo foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus e o veículo recuperado foi levado por guincho até um pátio credenciado, onde está à disposição da autoridade policial.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso e o procedimento adotado com o suspeito. Em nota, a corporação informou que o indivíduo foi autuado em flagrante por cárcere privado qualificado por ter sido cometido contra vítima menor de 18 anos. "Ele foi encaminhado ao sistema prisional".
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem está preso no Centro de Detenção Provisória de São Mateus nesta terça-feira (12) e ele não possui registro anterior. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima, que é menor, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

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