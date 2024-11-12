Jovem é preso após roubar carro de app e sequestrar filha da ex no ES

Momento em que suspeito é conduzido à delegacia em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Conforme a ocorrência, o carro com o homem e a filha da ex dele estava com restrição de furto e roubo e foi flagrado pela PM pelo cerco eletrônico na altura do km 13 da BR 101 , em Pedro Canário , na manhã de segunda-feira. Os policiais realizaram acompanhamento, mas durante o percurso perdeu contato visual. Em São Mateus, uma equipe avistou o veículo e realizou a abordagem.

O suspeito contou aos policiais que no domingo (10), por volta das 20h, nas proximidades do bairro Aviso, em Linhares, realizou o pedido de uma corrida por aplicativo e quando o carro chegou ele deu início ao roubo, rendendo o motorista com uma pistola. Depois foi até a residência da ex-companheira, no bairro Novo Horizonte.

Ele disse aos policiais que queria conversar com a mulher, mas apenas a filha dela estava no local. O jovem a levou e iria para a Bahia, Estado onde ele nasceu. No caminho, a ex-companheira entrou em contato com a filha e o homem por telefone. Por isso, o suspeito decidiu trazer a garota de volta e se desfez da arma no trajeto.

Para a Polícia Militar, a vítima declarou que os fatos descritos pelo homem são verídicos e não teria nada mais a acrescentar. O indivíduo foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus e o veículo recuperado foi levado por guincho até um pátio credenciado, onde está à disposição da autoridade policial.

A Gazeta solicitou mais informações à A reportagem desolicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso e o procedimento adotado com o suspeito. Em nota, a corporação informou que o indivíduo foi autuado em flagrante por cárcere privado qualificado por ter sido cometido contra vítima menor de 18 anos. "Ele foi encaminhado ao sistema prisional".

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem está preso no Centro de Detenção Provisória de São Mateus nesta terça-feira (12) e ele não possui registro anterior. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima, que é menor, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)