Bebê tem 20% do corpo queimado em acidente com água quente dentro de casa no ES

Um menino de um ano e nove meses teve 20% do corpo queimado por água quente enquanto a mãe preparava um chá na cozinha de casa, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). O nome da vítima, o bairro do fato e o estado de saúde não foram divulgados. A vítima foi transferida em um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) de Linhares para o Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória - Dra. Milena Gottardi.
De acordo com apuração da TV Gazeta Norte, a criança teria se aproximado do fogão onde a mãe preparava um chá e acabou se queimando. O líquido caiu no rosto e em parte do corpo da criança. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) realizou o atendimento e, por se tratar de uma criança muito pequena, considerou necessária uma transferência mais rápida para um hospital de referência na Grande Vitória, acionando o helicóptero do Notaer.
O fotojornalista de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, registrou o momento em que um helicóptero do Notaer pousou no heliponto do Hospital da Polícia Militar (HPM) e na sequência a criança é conduzida em uma maca da aeronave até a ambulância do Samu (veja vídeo acima).
O Notaer informou que a criança foi levada para o Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória - Dra. Milena Gottardi. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
Correção
12/11/2024 - 2:27
Inicialmente, foi informado que a criança ferida era uma menina de um ano e nove meses. A vítima, entretanto, é um menino. A informação foi corrigida no texto.