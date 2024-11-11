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Crime

Homem é morto a tiros dentro de carro e na frente da esposa em Ibatiba

No veículo estavam também três crianças, que não se feriram; crime será investigado pela Polícia Civil

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 13:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2024 às 13:05
Homem é morto na frente da esposa e crianças em Ibatiba
Movimentação policial onde ocorreu o assassinato Crédito: Redes sociais
Um homem de 32 anos foi morto a tiros no bairro Ipê, Ibatiba, Caparaó capixaba, na noite de domingo (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi assassinada dentro de um carro, na frente da esposa e de três crianças.
Uma testemunha contou que estava em casa quando escutou um veículo chegando e, logo após, um homem de moto se aproximou do carro e atirou no motorista, que morreu no local.
Segundo a PM, a mulher foi levada ao Pronto Socorro — não há confirmação se ela também foi baleada ou socorrida por ter passado mal. As crianças, que estavam no banco de trás do carro, não se feriram e foram levadas para a casa de vizinhos. Enquanto recebia atendimento médico, a mulher contou à polícia que o marido passou o dia em uma cavalgada beneficente e não sabia quem era o atirador.
O crime é investigado pela Delegacia Regional de Ibatiba. O nome do motorista assassinado não foi divulgado. 

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