Homem é morto a tiros dentro de carro e na frente da esposa em Ibatiba

Um homem de 32 anos foi morto a tiros no bairro Ipê, Ibatiba, Caparaó capixaba, na noite de domingo (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi assassinada dentro de um carro, na frente da esposa e de três crianças.
Uma testemunha contou que estava em casa quando escutou um veículo chegando e, logo após, um homem de moto se aproximou do carro e atirou no motorista, que morreu no local.
Segundo a PM, a mulher foi levada ao Pronto Socorro — não há confirmação se ela também foi baleada ou socorrida por ter passado mal. As crianças, que estavam no banco de trás do carro, não se feriram e foram levadas para a casa de vizinhos. Enquanto recebia atendimento médico, a mulher contou à polícia que o marido passou o dia em uma cavalgada beneficente e não sabia quem era o atirador.
O crime é investigado pela Delegacia Regional de Ibatiba. O nome do motorista assassinado não foi divulgado.