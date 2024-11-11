Homem é morto a tiros dentro de carro e na frente da esposa em Ibatiba

Uma testemunha contou que estava em casa quando escutou um veículo chegando e, logo após, um homem de moto se aproximou do carro e atirou no motorista, que morreu no local.

Segundo a PM, a mulher foi levada ao Pronto Socorro — não há confirmação se ela também foi baleada ou socorrida por ter passado mal. As crianças, que estavam no banco de trás do carro, não se feriram e foram levadas para a casa de vizinhos. Enquanto recebia atendimento médico, a mulher contou à polícia que o marido passou o dia em uma cavalgada beneficente e não sabia quem era o atirador.