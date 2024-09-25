Morre jogador do sub15 baleado na cabeça na casa de amigo no ES

O médico informou que o pai de Murilo, Abraão Nascimento Oliveira, permitiu a doação dos órgãos do filho, e o hospital realiza os trâmites para o procedimento. Sobre a morte do jovem, o Porto Vitória, time de futebol capixaba em que ele jogava, emitiu nota de pesar. Veja abaixo:

O adolescente foi baleado na noite do último sábado (21). Na ocasião, o amigo dele, de 15 anos, contou aos policiais que os dois estavam em sua casa quando ele pegou um revólver calibre 38 que estava guardado no cofre do quarto do pai, mostrando ao menor de 14 anos, que acabou disparando contra si ao manusear a arma. O menino foi levado ao Hospital Infantil de Vitória.