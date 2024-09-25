Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tristeza

Morre jogador do sub15 baleado na cabeça na casa de amigo no ES

Murilo Costa Felix Oliveira, de 14 anos, estava na casa de um amigo quando disparo aconteceu, e o colega dele foi autuado; morte foi confirmada por médico do Hospital Infantil de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2024 às 20:05

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 20:05

adolescente de 14 anos que levou um tiro na cabeça em Cariacica, no último dia 21, teve a morte confirmada, segundo informou à reportagem do g1ES nesta quinta-feira (26) o ortopedista e traumatologista José Carlos Gomes, médico do Porto Vitória, clube de futebol capixaba do qual o jovem fazia parte, e também da equipe médica que atendeu o menino no Hospital Infantil de Vitória. Murilo Costa Felix Oliveira, de 14 anos, jogava na equipe sub15 do time e estava na casa de um amigo, de 15 anos, manuseando uma arma que pertencia ao pai do colega, com o rapaz, quando o disparo aconteceu. 
Murilo Felix de Oliveira, 14, jogador do sub15 baleado na cabeça em Cariacica
Murilo Costa Felix Oliveira, 14, jogador do sub15 baleado na cabeça em Cariacica Crédito: Reprodução

Veja Também

Jogador do sub15 morto após tiro na cabeça tem órgãos doados pela família

Avança investigação sobre tiro na cabeça que matou jogador do sub15 no ES

O médico informou que o pai de Murilo, Abraão Nascimento Oliveira, permitiu a doação dos órgãos do filho, e o hospital realiza os trâmites para o procedimento. Sobre a morte do jovem, o Porto Vitória, time de futebol capixaba em que ele jogava, emitiu nota de pesar. Veja abaixo:
O adolescente foi baleado na noite do último sábado (21). Na ocasião, o amigo dele, de 15 anos, contou aos policiais que os dois estavam em sua casa quando ele pegou um revólver calibre 38 que estava guardado no cofre do quarto do pai, mostrando ao menor de 14 anos, que acabou disparando contra si ao manusear a arma. O menino foi levado ao Hospital Infantil de Vitória.
O adolescente de 15 anos foi conduzido à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Polícia Civil, "a autoridade policial analisou os fatos conforme os relatos apresentados e as circunstâncias da condução do adolescente, constatando que a versão apresentada pelo conduzido não correspondia com a realidade, sobretudo em virtude de contradição em suas declarações, além do fato, o estojo da munição foi suprimido da cena e os policiais militares que atenderam a ocorrência consideraram o ferimento da vítima incompatível com a versão apresentada pelo conduzido".
Murilo Costa Felix Oliveira, de 14 anos, estava na casa de um amigo quando disparo aconteceu
Murilo Costa Felix Oliveira, de 14 anos, estava na casa de um amigo quando disparo aconteceu Crédito: Reprodução
Diante disso, o rapaz foi autuado por ato infracional semelhante à tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O nomes do amigo do adolescente e do bairro onde o caso não estão sendo informados para preservar a identidade do menor de 15 anos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Atualização

26/09/2024 - 6:53
Após publicação desta reportagem, que informava que Murilo Félix de Oliveira, de 14 anos, havia tido a morte cerebral confirmada, médico que atendeu o menino no Hospital Infantil de Vitória confirmou a morte do jovem. O texto e o título foram atualizados.

Veja Também

Amigo de jogador do sub15 baleado no ES foi autuado após se contradizer

Jogador do sub15 leva tiro na cabeça ao mexer em arma com amigo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Tiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados