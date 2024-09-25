Morre jogador do sub15 baleado na cabeça na casa de amigo no ES

O adolescente de 14 anos que levou um tiro na cabeça em Cariacica, no último dia 21, teve a morte confirmada, segundo informou à reportagem do g1ES nesta quinta-feira (26) o ortopedista e traumatologista José Carlos Gomes, médico do Porto Vitória, clube de futebol capixaba do qual o jovem fazia parte, e também da equipe médica que atendeu o menino no Hospital Infantil de Vitória. Murilo Costa Felix Oliveira, de 14 anos, jogava na equipe sub15 do time e estava na casa de um amigo, de 15 anos, manuseando uma arma que pertencia ao pai do colega, com o rapaz, quando o disparo aconteceu.
O médico informou que o pai de Murilo, Abraão Nascimento Oliveira, permitiu a doação dos órgãos do filho, e o hospital realiza os trâmites para o procedimento. Sobre a morte do jovem, o Porto Vitória, time de futebol capixaba em que ele jogava, emitiu nota de pesar. Veja abaixo:
O adolescente foi baleado na noite do último sábado (21). Na ocasião, o amigo dele, de 15 anos, contou aos policiais que os dois estavam em sua casa quando ele pegou um revólver calibre 38 que estava guardado no cofre do quarto do pai, mostrando ao menor de 14 anos, que acabou disparando contra si ao manusear a arma. O menino foi levado ao Hospital Infantil de Vitória.
O adolescente de 15 anos foi conduzido à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Polícia Civil, "a autoridade policial analisou os fatos conforme os relatos apresentados e as circunstâncias da condução do adolescente, constatando que a versão apresentada pelo conduzido não correspondia com a realidade, sobretudo em virtude de contradição em suas declarações, além do fato, o estojo da munição foi suprimido da cena e os policiais militares que atenderam a ocorrência consideraram o ferimento da vítima incompatível com a versão apresentada pelo conduzido".
Diante disso, o rapaz foi autuado por ato infracional semelhante à tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O nomes do amigo do adolescente e do bairro onde o caso não estão sendo informados para preservar a identidade do menor de 15 anos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Atualização
26/09/2024 - 6:53
Após publicação desta reportagem, que informava que Murilo Félix de Oliveira, de 14 anos, havia tido a morte cerebral confirmada, médico que atendeu o menino no Hospital Infantil de Vitória confirmou a morte do jovem. O texto e o título foram atualizados.