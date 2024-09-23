Amigo de jogador do sub15 baleado no ES foi autuado após se contradizer

Pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória, para onde vítima foi levada Crédito: Murilo Cuzzuol

Segundo a Polícia Civil, "a autoridade policial analisou os fatos conforme os relatos apresentados e as circunstâncias da condução do adolescente, constatando que a versão apresentada pelo conduzido não correspondia com a realidade, sobretudo em virtude de contradição em suas declarações, além do fato, o estojo da munição foi suprimido da cena e os policiais militares que atenderam a ocorrência consideraram o ferimento da vítima incompatível com a versão apresentada pelo conduzido".

Diante disso, o adolescente de 15 anos, levado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foi autuado por ato infracional semelhante à tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O caso aconteceu na noite do último sábado (21). Na ocasião, o rapaz de 15 anos contou aos policiais que os dois estavam em sua casa quando ele pegou um revólver calibre 38 que estava guardado no cofre do quarto do pai, mostrando ao amigo de 14 anos, que acabou disparando contra si ao manusear a arma. A vítima, baleada na cabeça, foi levada para o Hospital Infantil de Vitória, em estado grave. Na tarde desta segunda-feira (23), ele iria passar por um exame chamado arteriografia, para avaliar a circulação sanguínea.