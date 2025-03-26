Adolescente morre em confronto com a PM e moradores protestam em Vila Velha

Moradores de Cobi de Cima, em Vila Velha, protestaram após a morte de um adolescente de 17 anos. Crédito: Divulgação | Rede Social

Um adolescente morreu durante uma ação da Polícia Militar no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha , nesta quarta-feira (26). A corporação afirmou que o fato aconteceu durante um confronto entre suspeitos e policiais que estavam em patrulhamento. Após o ocorrido, moradores da região incendiaram objetos em protesto contra a morte do jovem, que não teve o nome divulgado.

Devido ao protesto o asfalto ficou comprometido e foi necessário a presença da Guarda Municipal, além dos policiais, para controle da situação. A Polícia Militar afirmou que a morte do menino aconteceu depois que os agentes avistaram quatro suspeitos armados em um beco na parte de cima do morro da região. Segundo a corporação, houve confronto e um desses indivíduos foi atingido, não resistindo. Com ele, segundo a PM, foi apreendida uma pistola.

Assim começou uma troca de tiros e o jovem acabou atingido. A PM disse que ele foi socorrido ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, porém não resistiu aos ferimentos.

Em entrevista à imprensa na manhã desta quinta-feira (27), o comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caus, informou que, três dias antes de ser morto no confronto, no domingo (23), o adolescente chegou a ser apreendido com uma pistola.

Moradores dão outra versão

A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, conversou com moradores que relataram uma dinâmica diferente. Uma mulher, que não quis se identificar, contou que o jovem não estava armado e mexia em um pneu com amigos.

“Não houve confronto. O menino morreu onde chamamos de 'rua da fofinha'. Do nada a Força Tática veio voada, como sempre, porque não respeitam nada. Pararam o carro, desceram, aquela 'doideira' toda e os meninos se assustaram, correram e foram lá e mataram o menino. Ele foi surpreendido e não teve troca de tiro. Ele era um menino novo, tranquilo e nunca fez mal. A mãe tá sofrendo, a família sofre, a gente que gostava dele, é muito revoltante. O negócio é a revolta que a gente sente. No ato do momento ele não estava armado", contou a mulher.

Jovem de 17 anos morre em Cobi de Cima após confronto, segundo a Polícia Militar Crédito: Reprodução | Rede Social

Pais buscam filho na escola

Moradores contaram que tudo aconteceu na frente de uma escola municipal Dr. Tancredo de Almeida Neves. Alguns pais teriam ido buscar os filhos com receio de mais algum tiro ser disparado.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha disse ter seguido normalmente com as aulas. “O horário de saída desta Unidade de Ensino é às 16h30, por ser de Tempo Integral. A Guarda Municipal de Vila Velha está na região realizando o patrulhamento.

“Os agentes estão nas escolas municipais e na unidade de saúde, auxiliando na entrada e na saída dos alunos, dos professores e dos funcionários”, disse a administração central. As aulas nas escolas e os atendimentos na unidade de saúde permanecem sem alterações.

Já a Polícia Civil explicou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).