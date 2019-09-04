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Serra

Morador é torturado em apartamento no Condomínio Ourimar, na Serra

A vítima teve um dos dedos decepado e foi alvo de muitos golpes na cabeça

Publicado em 

04 set 2019 às 12:00

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 12:00

Condomínio Ourimar, na Serra: traficante é apontado como autor de dois estupros e suspeito de outros dois. Todos os crimes aconteceram dentro do conjunto residencial Crédito: Glacieri Carraretto
Um morador de 58 anos foi torturado dentro de um dos apartamentos do Condomínio Ourimar, na Serra, na manhã desta quarta-feira (4).
De acordo com informações preliminares da polícia, o morador foi alvo de muitas pancadas no rosto e teve um dos dedos decepado durante as agressões. Uma ambulância foi acionada e levou a vítima para o Hospital Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, também na Serra.
> Condomínio Ourimar: do sonho da casa própria ao pesadelo do tráfico
Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no imóvel. Uma equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no condomínio e levantou as primeiras informações sobre o caso. Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do crime.
> Mortes, estupros e expulsões. O que aconteceu no condomínio Ourimar?

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