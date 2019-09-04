Morador é torturado em apartamento no Condomínio Ourimar, na Serra

Condomínio Ourimar, na Serra: traficante é apontado como autor de dois estupros e suspeito de outros dois. Todos os crimes aconteceram dentro do conjunto residencial

De acordo com informações preliminares da polícia, o morador foi alvo de muitas pancadas no rosto e teve um dos dedos decepado durante as agressões. Uma ambulância foi acionada e levou a vítima para o Hospital Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, também na Serra.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no imóvel. Uma equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no condomínio e levantou as primeiras informações sobre o caso. Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do crime.