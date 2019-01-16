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Morador de rua é assassinado enquanto dormia em calçada na Serra

Uma câmera de um comércio local flagrou o momento em que dois homens caminhavam pela rua, quando um deles desferiu um golpe no homem, que levantou desnorteado

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 20:06

Publicado em 

16 jan 2019 às 20:06
Após o golpe, o morador de rua levantou sem entender o que estava acontecendo; o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16) em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Câmera de Videomonitoramento
Um morador de rua foi assassinado na noite desta terça-feira (15) enquanto dormia em uma calçada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
Câmeras de videomonitoramento de um estabelecimento do local registraram o momento em que dois homens caminham pela rua, quando um deles vai em direção ao morador e desfere um golpe. Pelo vídeo, não dá para identificar o objeto que foi utilizado no crime.
VEJA VÍDEO
Enquanto a vítima levanta sem entender o que houve, a dupla sai correndo e foge do local. O morador de rua chega a levantar a camisa para ver o ferimento; informações dão conta de que ele morreu momentos depois do golpe.
> Assassinos de irmãos na Piedade apontados como líderes de ataque em morro
De acordo com reportagem da TV Gazeta, a Avenida Lourival Nunes, onde o crime aconteceu, é movimentada e tem vários comércios diferentes - como posto de gasolina, restaurantes e outras lojas.
Segundo comerciantes, o morador de rua era conhecido como "Paçoquinha", era calmo, não usava drogas e nem causava confusão.
INVESTIGAÇÃO
Acionada pela TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi atendido pelo plantão anterior do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações sobre identificação das vítimas só são passadas com a autorização das famílias", disse em nota.
A PC informou, ainda, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas

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