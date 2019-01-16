Morador de rua é assassinado enquanto dormia em calçada na Serra

Após o golpe, o morador de rua levantou sem entender o que estava acontecendo; o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16) em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Câmera de Videomonitoramento

Jardim Limoeiro, na Serra. Um morador de rua foi assassinado na noite desta terça-feira (15) enquanto dormia em uma calçada no bairro, na

Câmeras de videomonitoramento de um estabelecimento do local registraram o momento em que dois homens caminham pela rua, quando um deles vai em direção ao morador e desfere um golpe. Pelo vídeo, não dá para identificar o objeto que foi utilizado no crime.

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Enquanto a vítima levanta sem entender o que houve, a dupla sai correndo e foge do local. O morador de rua chega a levantar a camisa para ver o ferimento; informações dão conta de que ele morreu momentos depois do golpe.

De acordo com reportagem da TV Gazeta, a Avenida Lourival Nunes, onde o crime aconteceu, é movimentada e tem vários comércios diferentes - como posto de gasolina, restaurantes e outras lojas.

Segundo comerciantes, o morador de rua era conhecido como "Paçoquinha", era calmo, não usava drogas e nem causava confusão.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil informou que o caso foi atendido pelo plantão anterior do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações sobre identificação das vítimas só são passadas com a autorização das famílias", disse em nota. Acionada pela TV Gazeta, ainformou que o caso foi atendido pelo plantão anterior do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações sobre identificação das vítimas só são passadas com a autorização das famílias", disse em nota.