Morador de rua é assassinado enquanto dormia em calçada na Serra

Um morador de rua foi assassinado na noite desta terça-feira (15) enquanto dormia em uma calçada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
Câmeras de videomonitoramento de um estabelecimento do local registraram o momento em que dois homens caminham pela rua, quando um deles vai em direção ao morador e desfere um golpe. Pelo vídeo, não dá para identificar o objeto que foi utilizado no crime.
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Enquanto a vítima levanta sem entender o que houve, a dupla sai correndo e foge do local. O morador de rua chega a levantar a camisa para ver o ferimento; informações dão conta de que ele morreu momentos depois do golpe.
De acordo com reportagem da TV Gazeta, a Avenida Lourival Nunes, onde o crime aconteceu, é movimentada e tem vários comércios diferentes - como posto de gasolina, restaurantes e outras lojas.
Segundo comerciantes, o morador de rua era conhecido como "Paçoquinha", era calmo, não usava drogas e nem causava confusão.
INVESTIGAÇÃO
Acionada pela TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi atendido pelo plantão anterior do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações sobre identificação das vítimas só são passadas com a autorização das famílias", disse em nota.
A PC informou, ainda, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas