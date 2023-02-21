Menino de 13 anos é espancado a pauladas na Serra

Um adolescente de 13 anos foi espancado a pauladas em Vista da Serra II, na Serra Grande Vitória , na madrugada desta terça-feira (21). Ele teve lesões na cabeça e no braço esquerdo e foi hospitalizado com afundamento de crânio no Hospital Milena Gottardi, em Vitória.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o menino havia saído de casa no final da tarde. No meio da madrugada, a família acordou com alguém batendo na porta. Segundo a avó do adolescente, o menino foi deixado em frente à residência onde mora com ele por volta de 1h30 da madrugada, todo ensanguentado.

O avô relatou que o adolescente se envolveu com as drogas aos 12 anos e a situação ficou pior depois que a mãe dele morreu, há menos de um ano.

Ninguém soube informar o sabe o local exato ou quantas pessoas participaram das agressões. Os médicos disseram para família que o adolescente foi espancado, provavelmente, com pedaços de madeira e teve ferimentos graves na cabeça.

O jovem está internado em estado grave. Ele teve afundamento do crânio e passaria por uma cirurgia delicada na manhã desta terça-feira (21).

Em nota, a Polícia Militar confirmou o fato e disse que o avô que relatou que o neto chegou em casa todo machucado, mas não soube informar quem havia cometido a agressão.

Polícia Civil , por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.