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Violência

Menino de 13 anos é espancado a pauladas na Serra

Avó relatou que o adolescente foi deixado em frente à residência da família por volta de 1h30 da madrugada, todo ensanguentado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2023 às 10:53

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 10:53

Um adolescente de 13 anos foi espancado a pauladas em Vista da Serra II, na SerraGrande Vitória, na madrugada desta terça-feira (21). Ele teve lesões na cabeça e no braço esquerdo e foi hospitalizado com afundamento de crânio no Hospital Milena Gottardi, em Vitória.
Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o menino havia saído de casa no final da tarde. No meio da madrugada, a família acordou com alguém batendo na porta. Segundo a avó do adolescente, o menino foi deixado em frente à residência onde mora com ele por volta de 1h30 da madrugada, todo ensanguentado. 
O avô relatou que o adolescente se envolveu com as drogas aos 12 anos e a situação ficou pior depois que a mãe dele morreu, há menos de um ano.
Ninguém soube informar o sabe o local exato ou quantas pessoas participaram das agressões. Os médicos disseram para família que o adolescente foi espancado, provavelmente, com pedaços de madeira e teve ferimentos graves na cabeça.
O jovem está internado em estado grave. Ele teve afundamento do crânio e passaria por uma cirurgia delicada na manhã desta terça-feira (21). 
Em nota, a Polícia Militar confirmou o fato e disse que o avô que relatou que o neto chegou em casa todo machucado, mas não soube informar quem havia cometido a agressão.
Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação. 

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