Membro do PCV é preso em confronto entre PM e traficantes em Vitória

Drogas foram apreendidas em São Benedito, em Vitória, pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 39 anos, identificado como Renato Costa Guimarães, foi preso em meio a um confronto entre a Polícia Militar e traficantes do bairro São Benedito, em Vitória , na noite de quinta-feira (24). Outras três pessoas acabaram detidas e foram levadas à delegacia por desacato.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus, tudo começou durante uma ação rotineira de patrulhamento na região do Complexo da Penha. Os militares, que estavam a pé pela necessidade de percorrer alguns becos e vielas a pé, foram recebidos a tiros por criminosos, ao cruzarem a rua 13 de maio.

“Seis ou sete indivíduos estavam armados e atiraram contra a patrulha da Força Tática do 1º Batalhão. Nossos policiais revidaram, nenhum dos indivíduos foi ferido, mas durante a perseguição um indivíduo foi preso com uma bolsa com farta quantidade de drogas. Durante a condução desse indivíduo preso, faccionado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), várias pessoas começaram a hostilizar a Polícia Militar".

Renato Costa Guimarães foi preso durante ação da PM em São Benedito Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Além de proferir xingamentos – como corrupto, cachorro do governo, filho da p***, assassino, genocida –, moradores teriam atirado pedras e paus nos policiais, o que os levou a algemar e conduzir três pessoas à viatura.

Nesta sexta-feira (25), o Coletivo Beco emitiu uma nota de repúdio contra a ação dos policiais no Território do Bem, declarando que um dos moradores detidos foi mantido durante horas dentro de uma viatura, sem atendimento médico, após ter sido agredido por policiais, e que uma das mulheres encaminhadas à delegacia chegou a ser atingida por tiros de borracha enquanto protegia menores de idade contra os projéteis.

A forma de abordagem aos moradores também foi questionada pela comunidade em vídeos que circulam pelas redes sociais. Questionado sobre a condução dos detidos, Caus explicou:

“A técnica utilizada ontem foi da imobilização e da algemação para posterior condução. É claro que aquele contato direto, gritando, falando palavras de baixo calão, ele é praticamente corpo a corpo, (o morador) coloca praticamente o celular na cara do policial, não dá tempo de passar a mão no spray de pimenta, você vai fazer uma técnica de imobilização, garantindo assim a sua integridade física e o máximo da integridade física do agressor, vai fazer algemação e posteriormente a condução.”

Ainda de acordo com o comandante da PMES, na tentativa de deixar o local com os quatro detidos, traficantes continuaram disparando tiros de pistola e fuzil, mesmo com risco de atingir os moradores.

Renato Costa Guimarães foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), segundo a Polícia Civil.

“Um homem de 25 anos e uma mulher de 20 anos assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por desacatar funcionário público no exercício da função, sendo liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. A mulher de 41 anos foi ouvida e liberada.”

Já as drogas apreendidas com Guimarães serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.