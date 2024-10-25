Caça ilegal em Cariacica acaba em prisões e coronel da PM detido

Materiais apreendidos com caçadores em reserva de Cariacica Crédito: Divulgação | Iema

Após a denúncia do Iema, a PM foi ao local e encontrou o coronel da reserva com um rifle calibre 22, equipado com luneta e silenciador, além de uma pistola 380 e munições. Ele alegou não saber estar dentro de uma unidade de conservação ambiental, e foi conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica, onde assinou um Termo Circunstanciado por crime ambiental e liberado após assumir compromisso de comparecer em juízo. O nome dele não foi divulgado.

Materiais apreendidos

Facão com bainha de couro

Seis cordas para puleiro

Gandola camuflada

Três lanternas

Canivete

Rede

Serrote

Balaclava

Supressor de ruído

Inseticida e repelentes

Lona

Faca

Sete pios de madeira

Boné camuflado

Extrato para veneno de cobra

Pistola 380 com um carregador e sete munições de calibre 380

63 munições e dois carregadores de calibre 22.

Mais caçadores

No mesmo dia, os militares retornaram à Reserva Biológica de Duas Bocas para verificar a possível continuidade do crime de caça. No local, a equipe abordou uma caminhonete com quatro indivíduos, dos quais um fugiu para a mata, mas três foram detidos com material de caça. Eles disseram que um quinto indivíduo estava no interior da mata, mas não foi localizado.

Durante a abordagem, foram apreendidas com um dos homens uma espingarda calibre 28, munições, lanternas e armadilhas. Outro suspeito também estava com uma espingarda, facão, rede e uma paca abatida. Um terceiro indivíduo foi identificado como motorista, ciente da prática de caça, mas sem portar materiais.

Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, mas apenas José Maria Pereira e Nivaldo Nascimento foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e crimes ambientais e encaminhados ao sistema prisional. O terceiro detido foi liberado pela autoridade policial que entendeu não haver elementos suficientes para a prisão dele em flagrante.

Jose Maria Pereira e Nivaldo Nascimento foram autuados pela Polícia Civil pelo crime Crédito: Fabrício Christ