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Crime ambiental

Caça ilegal em Cariacica acaba em prisões e coronel da PM detido

Iema identificou os caçadores na área de proteção ambiental e acionou a Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2024 às 14:07

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 14:07

Materiais usados para caça e paca abatida foram apreendidas pela PM
Materiais apreendidos com caçadores em reserva de Cariacica Crédito: Divulgação | Iema
Quatro pessoas — sendo um coronel aposentado da Polícia Militar de 75 anos — foram detidas por caça ilegal na Reserva Biológica de Duas Bocas, zona rural de Cariacica, onde a prática é proibida. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) identificou os caçadores na mata na quinta-feira (24) e acompanhou o caso, encontrando armas e uma paca, uma espécie de roedor, já morta.
Após a denúncia do Iema, a PM foi ao local e encontrou o coronel da reserva com um rifle calibre 22, equipado com luneta e silenciador, além de uma pistola 380 e munições. Ele alegou não saber estar dentro de uma unidade de conservação ambiental, e foi conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica, onde assinou um Termo Circunstanciado por crime ambiental e liberado após assumir compromisso de comparecer em juízo. O nome dele não foi divulgado. 
Materiais apreendidos
  • Facão com bainha de couro
  • Seis cordas para puleiro
  • Gandola camuflada
  • Três lanternas
  • Canivete
  • Rede
  • Serrote
  • Balaclava
  • Supressor de ruído
  • Inseticida e repelentes
  • Lona
  • Faca
  • Sete pios de madeira
  • Boné camuflado
  • Extrato para veneno de cobra
  • Pistola 380 com um carregador e sete munições de calibre 380
  • 63 munições e dois carregadores de calibre 22.

Mais caçadores

No mesmo dia, os militares retornaram à Reserva Biológica de Duas Bocas para verificar a possível continuidade do crime de caça. No local, a equipe abordou uma caminhonete com quatro indivíduos, dos quais um fugiu para a mata, mas três foram detidos com material de caça. Eles disseram que um quinto indivíduo estava no interior da mata, mas não foi localizado.
Durante a abordagem, foram apreendidas com um dos homens uma espingarda calibre 28, munições, lanternas e armadilhas. Outro suspeito também estava com uma espingarda, facão, rede e uma paca abatida. Um terceiro indivíduo foi identificado como motorista, ciente da prática de caça, mas sem portar materiais. 
Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, mas apenas José Maria Pereira e Nivaldo Nascimento foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e crimes ambientais e encaminhados ao sistema prisional. O terceiro detido foi liberado pela autoridade policial que entendeu não haver elementos suficientes para a prisão dele em flagrante.
Jose Maria Pereira e Nivaldo Nascimento foram autuados pela Polícia Civil pelo crime
Jose Maria Pereira e Nivaldo Nascimento foram autuados pela Polícia Civil pelo crime Crédito: Fabrício Christ
Sobre os casos, o Iema informou que além de ter acionado a polícia registrou auto de infração administrativa.

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