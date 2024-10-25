Caça ilegal em Cariacica acaba em prisões e coronel da PM detido

Quatro pessoas — sendo um coronel aposentado da Polícia Militar de 75 anos — foram detidas por caça ilegal na Reserva Biológica de Duas Bocas, zona rural de Cariacica, onde a prática é proibida. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) identificou os caçadores na mata na quinta-feira (24) e acompanhou o caso, encontrando armas e uma paca, uma espécie de roedor, já morta.
Após a denúncia do Iema, a PM foi ao local e encontrou o coronel da reserva com um rifle calibre 22, equipado com luneta e silenciador, além de uma pistola 380 e munições. Ele alegou não saber estar dentro de uma unidade de conservação ambiental, e foi conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica, onde assinou um Termo Circunstanciado por crime ambiental e liberado após assumir compromisso de comparecer em juízo. O nome dele não foi divulgado.
Materiais apreendidos
- Facão com bainha de couro
- Seis cordas para puleiro
- Gandola camuflada
- Três lanternas
- Canivete
- Rede
- Serrote
- Balaclava
- Supressor de ruído
- Inseticida e repelentes
- Lona
- Faca
- Sete pios de madeira
- Boné camuflado
- Extrato para veneno de cobra
- Pistola 380 com um carregador e sete munições de calibre 380
- 63 munições e dois carregadores de calibre 22.
Mais caçadores
No mesmo dia, os militares retornaram à Reserva Biológica de Duas Bocas para verificar a possível continuidade do crime de caça. No local, a equipe abordou uma caminhonete com quatro indivíduos, dos quais um fugiu para a mata, mas três foram detidos com material de caça. Eles disseram que um quinto indivíduo estava no interior da mata, mas não foi localizado.
Durante a abordagem, foram apreendidas com um dos homens uma espingarda calibre 28, munições, lanternas e armadilhas. Outro suspeito também estava com uma espingarda, facão, rede e uma paca abatida. Um terceiro indivíduo foi identificado como motorista, ciente da prática de caça, mas sem portar materiais.
Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, mas apenas José Maria Pereira e Nivaldo Nascimento foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e crimes ambientais e encaminhados ao sistema prisional. O terceiro detido foi liberado pela autoridade policial que entendeu não haver elementos suficientes para a prisão dele em flagrante.
Sobre os casos, o Iema informou que além de ter acionado a polícia registrou auto de infração administrativa.