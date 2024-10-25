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Crime em Vitória

Homem é preso por ameaçar vendedoras e apedrejar loja em Jardim da Penha

Vítima contou que indivíduo proferiu várias ameaças aos funcionários e à proprietária da loja; pedra atirada por ele quebrou a porta do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2024 às 14:11

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 14:11

Gustavo dos Santos Nogueira, de 45 anos, foi preso após ameaçar e tacar pedra em loja
Gustavo dos Santos Nogueira, de 45 anos, foi preso após ameaçar e tacar pedra em loja Crédito: Fabrício Christ
Um homem de 45 anos, apontado por comerciantes como autor de agressões verbais e ameaças contínuas, foi preso após jogar uma pedra em direção a uma funcionária de uma loja do bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite de quinta-feira (24). O objeto arremessado assemelha-se a um paralelepípedo. No local, a vítima disse aos policiais que o suspeito estava bastante alterado. A pedra quebrou a porta do estabelecimento comercial.
A mulher contou que o indivíduo proferiu várias ameaças aos funcionários e à proprietária da loja. O homem foi identificado no boletim da Polícia Militar como Gustavo dos Santos Nogueira, de 45 anos, que trabalha como lavador de carros. Depois que a pedra foi arremessada, a vendedora e a caixa se trancaram dentro da loja e ligaram para a proprietária, que foi até a loja. O suspeito foi localizado pela PM após o crime. Uma tesoura foi encontrada com Gustavo, que foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com a proprietária da loja atingida pela pedra. A mulher preferiu não se identificar, mas afirmou que a ocorrência de quinta-feira (24) não é um caso isolado. O suspeito detido seria, segundo ela, autor de várias ameaças já feitas.
"Não foi só ontem. Mas ontem culminou nesta situação. Estamos sofrendo ameaças constantes. Somos diariamente coagidos por este cidadão, ele acha que comanda aqui. Ele ameaçou toda minha família, dizendo que tinha três caixões abertos. Isso é constante, é o dia inteiro ele na frente das lojas. Isso afeta o nosso comércio"
X. - Comerciante preferiu não se identificar
Antes das agressões, o suspeito foi até a loja e comprou alguns produtos. Antes de sair, ele pediu um bloquinho de papel e deixou uma ameaça escrita no bilhete. "Andar certinho para morrer velhinho", diz o escrito.
Suspeito preso ameaçava comerciantes e tacou pedra em vitrine de loja em Jardim da Penha
Suspeito preso ameaçava comerciantes e tacou pedra em vitrine de loja em Jardim da Penha Crédito: Montagem | Fabrício Christ
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, Gustavo dos Santos Nogueira tem registros em presídios por furto, roubo, lesão corporal e desacato entre maio de 2015 e agosto deste ano.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal, injúria, por trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, e duas vezes por ameaça. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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