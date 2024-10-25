Homem é preso por ameaçar vendedoras e apedrejar loja em Jardim da Penha

"Não foi só ontem. Mas ontem culminou nesta situação. Estamos sofrendo ameaças constantes. Somos diariamente coagidos por este cidadão, ele acha que comanda aqui. Ele ameaçou toda minha família, dizendo que tinha três caixões abertos. Isso é constante, é o dia inteiro ele na frente das lojas. Isso afeta o nosso comércio"