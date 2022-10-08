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Serra Dourada II

Marido arrasta esposa em carro após discussão na Serra

Testemunhas conseguiram deter o suspeito até a chegada da PM. O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, em Vitória
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 out 2022 às 10:35

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 10:35

Um homem de 42 anos, identificado como Vildemberg Moreira dos Santos, foi preso em Serra Dourada II, na Serra, suspeito de agredir, atropelar e arrastar a própria mulher com o carro, por cerca de 15 metros, após uma discussão dentro do veículo em que os dois estavam. O caso ocorreu no início da madrugada deste sábado (8). 
Testemunhas acionaram a polícia e seguraram o homem até que os militares chegassem ao local.  À polícia, o suspeito disse que a mulher teria descido do carro após a discussão, momento em que ele arrancou com o veículo, sem ver que ela teria se pendurado no carro, o que, segundo ele, teria provocado as lesões.
Mulher de 49 anos ficou ferida após ser atropelada pelo marido na Serra
Mulher de 49 teve escoriações em todo o corpo, principalmente no rosto Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de embriaguez e admitiu que tanto ele quanto a mulher ingeriram bebidas alcóolicas em um bar antes  da briga. 
Ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, testemunhas contaram que a discussão do casal seria por ciúmes de ambas as partes. Vildemberg teria agredido a mulher dentro do carro, após deixarem o bar, e, quando conseguiu que ela saísse do veículo, continuou a agredi-la. A vítima tentou voltar para o carro, momento em que ele arrancou com o veículo, ela tentou segurar, e acabou sendo atropelada e arrastada. 
Segundo relatos da sobrinha da vítima, ao chegar ao bar, o casal chamou um homem para jogar sinuca, mas antes mesmo de entrarem no estabelecimento, a briga já estaria acontecendo. "Ele começou a dar um monte de soco no rosto dela", contou.
Após o atropelamento, Vildemberg saiu com o carro, mas, enquanto a vítima, de 49 anos, era socorrida pelas testemunhas, que acionaram o Samu/192, o  suspeito retornou, querendo levá-la embora. Ele foi impedido pelos populares. Com a chegada da polícia, foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, onde foi autuado por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Ainda segundo a sobrinha, o estado de saúde da vítima é muito grave. Ela está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas e a família ainda não sabe como está sendo a evolução do caso, apenas que ela  precisará passar por uma cirurgia porque os ferimentos foram causados principalmente na área da cabeça e a vítima teria um afundamento do crânio.
 A sobrinha também informou que o casal estava junto havia cerca de cinco anos e as crises de ciúmes eram frequentes. “Ele já ficou várias vezes de olho roxo porque ele bateu nela. Eu só espero que ele fique na cadeia, que é o lugar dele", finalizou.

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