Marido arrasta esposa em carro após discussão na Serra

Um homem de 42 anos, identificado como Vildemberg Moreira dos Santos, foi preso em Serra Dourada II, na Serra, suspeito de agredir, atropelar e arrastar a própria mulher com o carro, por cerca de 15 metros, após uma discussão dentro do veículo em que os dois estavam. O caso ocorreu no início da madrugada deste sábado (8).

Testemunhas acionaram a polícia e seguraram o homem até que os militares chegassem ao local. À polícia, o suspeito disse que a mulher teria descido do carro após a discussão, momento em que ele arrancou com o veículo, sem ver que ela teria se pendurado no carro, o que, segundo ele, teria provocado as lesões.

Mulher de 49 teve escoriações em todo o corpo, principalmente no rosto Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a Polícia Militar , o homem apresentava sinais de embriaguez e admitiu que tanto ele quanto a mulher ingeriram bebidas alcóolicas em um bar antes da briga.

TV Gazeta, testemunhas contaram que a discussão do casal seria por ciúmes de ambas as partes. Vildemberg teria agredido a Ao repórter Aurélio de Freitas, da, testemunhas contaram que a discussão do casal seria por ciúmes de ambas as partes. Vildemberg teria agredido a mulher dentro do carro, após deixarem o bar, e, quando conseguiu que ela saísse do veículo, continuou a agredi-la. A vítima tentou voltar para o carro, momento em que ele arrancou com o veículo, ela tentou segurar, e acabou sendo atropelada e arrastada.

Segundo relatos da sobrinha da vítima, ao chegar ao bar, o casal chamou um homem para jogar sinuca, mas antes mesmo de entrarem no estabelecimento, a briga já estaria acontecendo. "Ele começou a dar um monte de soco no rosto dela", contou.

Após o atropelamento, Vildemberg saiu com o carro, mas, enquanto a vítima, de 49 anos, era socorrida pelas testemunhas, que acionaram o Samu/192, o suspeito retornou, querendo levá-la embora. Ele foi impedido pelos populares. Com a chegada da polícia, foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher , em Vitória, onde foi autuado por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Ainda segundo a sobrinha, o estado de saúde da vítima é muito grave. Ela está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas e a família ainda não sabe como está sendo a evolução do caso, apenas que ela precisará passar por uma cirurgia porque os ferimentos foram causados principalmente na área da cabeça e a vítima teria um afundamento do crânio.