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Noroeste do ES

Mantenópolis registra dois homicídios em menos de oito horas

Crimes aconteceram na parte central da cidade e na zona rural entre sexta-feira (20) e sábado; vítimas são dois jovens, um homem e uma mulher
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jan 2023 às 16:35

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 16:35

Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, teve dois homicídios entre a noite de sexta-feira (20) e o final da madrugada deste sábado (21). De acordo com a Polícia Militar, os crimes aconteceram nos bairros Bela Vista e São Geraldo, e as vítimas são dois jovens, um homem de 24 anos e uma mulher de 28.
O primeiro caso ocorreu por volta das 22h40 desta sexta. A PM foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de tiros. Ao chegar ao local, no bairro Bela Vista, na parte central de Mantenópolis, os policiais tiveram a informação de que um homem de 24 anos havia sido alvejado por tiros.
A vítima, que não foi identificada, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu192) e encaminhado ao pronto atendimento da região, mas não resistiu e faleceu após dar entrada na unidade. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
Cidade de Mantenópolis
Cidade de Mantenópolis, no Noroeste do Estado Crédito: Reprodução/Facebook/Prefeitura de Mantenópolis

No bairro São Geraldo

O segundo crime aconteceu na zona rural, no bairro São Geraldo. A PM recebeu a informação de que uma mulher de 28 anos havia sido atingida por tiros dentro de uma casa. Os militares confirmaram o óbito no local.
Testemunhas relataram que, momentos antes do crime, ela havia sido vista discutindo com um homem. Ambos seriam usuários de drogas e com envolvimento no tráfico. Em seguida, foram ouvidos os tiros, e os moradores perceberam que a vítima havia sido baleada. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.
A Polícia Civil informou que os casos são investigados pela Delegacia de Polícia de Mantenópolis e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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