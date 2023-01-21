Mantenópolis registra dois homicídios em menos de oito horas

Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, teve dois homicídios entre a noite de sexta-feira (20) e o final da madrugada deste sábado (21). De acordo com a Polícia Militar, os crimes aconteceram nos bairros Bela Vista e São Geraldo, e as vítimas são dois jovens, um homem de 24 anos e uma mulher de 28.

O primeiro caso ocorreu por volta das 22h40 desta sexta. A PM foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de tiros. Ao chegar ao local, no bairro Bela Vista, na parte central de Mantenópolis, os policiais tiveram a informação de que um homem de 24 anos havia sido alvejado por tiros.

A vítima, que não foi identificada, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu192) e encaminhado ao pronto atendimento da região, mas não resistiu e faleceu após dar entrada na unidade. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

Cidade de Mantenópolis, no Noroeste do Estado Crédito: Reprodução/Facebook/Prefeitura de Mantenópolis

No bairro São Geraldo

O segundo crime aconteceu na zona rural, no bairro São Geraldo. A PM recebeu a informação de que uma mulher de 28 anos havia sido atingida por tiros dentro de uma casa. Os militares confirmaram o óbito no local.

Testemunhas relataram que, momentos antes do crime, ela havia sido vista discutindo com um homem. Ambos seriam usuários de drogas e com envolvimento no tráfico. Em seguida, foram ouvidos os tiros, e os moradores perceberam que a vítima havia sido baleada. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.