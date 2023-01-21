Após assalto em Vitória, suspeitos fogem para Serra e mobilizam até helicóptero

Moradores de Laranjeiras Velha, na Serra, registraram grande movimentação de viaturas da Polícia Militar e até de helicóptero na tarde deste sábado (21). A ação trata-se de busca a suspeitos que assaltaram um comércio em Jardim Camburi, Vitória, e fugiram para o município vizinho.
Em vídeos que circularam pelas redes sociais (confira acima), é possível ver a aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) na região, sobrevoando uma mata.
Segundo a PM, o caso começou quando o grupo assaltou um estabelecimento em Vitória e fugiu a bordo de um veículo, em alta velocidade. Eles foram perseguidos até o bairro Laranjeiras Velha, momento em que abandonaram o carro e correram para uma área de mata.
"Buscas foram realizadas na região com apoio do Notaer e o Batalhão de Ações com Cães, mas os suspeitos não foram mais localizados. O veículo utilizado pelos indivíduos possuía restrição de furto e roubo, sendo recolhido e encaminhado ao pátio. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil", informou a PM.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".