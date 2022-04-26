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'Maníaco da Corrente': causa da morte de serial killer é indeterminada

Paulo José Lisboa foi encontrado morto dentro de casa, em fevereiro, em Guarapari; ele ficou conhecido por matar vítimas com correntes e foi preso no ES em 2008
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2022 às 20:40

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 20:40

Serial Killer no ES
Paulo José Lisboa era conhecido como 'maníaco da corrente' Crédito: Arquivo | A Gazeta
A causa da morte de Paulo José Lisboa, de 53 anos, o serial killer conhecido como "Maníaco da Corrente", não foi determinada, segundo a Polícia Civil.
De acordo com a polícia, os exames laboratoriais e a necropsia foram prejudicados devido ao estado de decomposição do corpo.
Ainda segundo a polícia, o corpo não tinha sinais de lesões traumáticas e a causa da morte ficou como indeterminada.
Ele foi encontrado morto dentro de casa, no dia 4 de fevereiro, em Guarapari.

"MANÍACO DA CORRENTE"

Paulo foi apontado como serial killer nos anos 1990 e condenado pela morte de cinco pessoas e espancamento de outras seis no estado de São Paulo, usando uma corrente para estrangular as vítimas. No Espírito Santo, Paulo também chegou a responder por seis assassinatos e pelo menos duas tentativas de homicídio.
Ele foi preso em Vitória, em 2008, após ficar dez anos foragido. A prisão repercutiu em jornais do Brasil inteiro e Paulo foi até apontado como um dos maiores homicidas do interior paulista.
O "Maníaco da Corrente" tinha como alvo prostitutas e travestis. Quando foi preso no Espírito Santo, confessou os crimes e chegou a contar, com frieza, como agia para matar as vítimas.
Paulo estava solto desde 2017, quando conseguiu a liberdade após uma decisão da Justiça. Vizinhos contaram que ele vivia na região há alguns anos e era uma pessoa muito reservada.
Foi a esposa do homem que achou o corpo dele. Ela contou para a Polícia Militar que passou vários dias fora de casa, visitando parentes. Quando voltou, sentiu um cheiro forte já no portão. O marido estava caído, morto, no quarto do casal.
A própria mulher contou para polícia que o marido era o homem apontado como o "Maníaco da Corrente".
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver.

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